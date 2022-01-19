米芝蓮2022｜本港新上榜11家星級餐廳　Amber新入米芝蓮綠星【附餐廳簡介連結】 (17:29)

米芝蓮今（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2022》完整名單。三星餐廳名單中，香港的7間與去年相同。二星餐廳及一星餐廳名單中，香港有兩家餐廳新上二星榜，9家餐廳新上一星榜。今年「米芝蓮綠星」餐廳共有3家，其中兩家是香港餐廳：Roganic連續兩年入選，Amber新上榜。［米芝蓮香港三星、二星、一星餐廳完整名單【附餐廳簡介連結】］
米芝蓮綠星香港餐廳：Amber新上榜
‧ Amber
菜式：時尚法國菜
地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓
價錢：$798-$2530 [詳情]
‧ Roganic（連續兩年入選綠星）
菜式：時尚歐陸菜
地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG層8號舖
價錢：$320-$1080 [詳情]
二星餐廳：2家香港餐廳新上榜（由去年的一星升上今年的二星）
‧ Octavium
菜式：意大利菜
地址：中環德輔道中22號華懋中心一期8樓
價錢：$560-$1888 [詳情]
‧ 欣圖軒
菜式：粵菜
地址：尖沙嘴梳士巴利道18號
價錢：$400-$2000 [詳情]
一星餐廳：9家香港餐廳新上榜
‧ Belon
菜式：法國菜
地址：中環伊利近街1-5號1樓
價錢：$1500-$2500 [詳情]［嫩滑多寶魚披繽紛「鱗片」］
‧ Chaat
菜式：印度菜
地址：尖沙嘴梳士巴利道18號瑰麗酒店5樓
價錢：$400-$800 [詳情]
‧ Hansik Goo
菜式：韓國菜
地址：中環威靈頓街198號The Wellington 1樓
價錢：$1280 [詳情]［韓國創意星廚 risotto人參雞反傳統］
‧ 鑄‧鐵板燒
菜式：鐵板燒
地址：天后電氣道68號金輪天地1樓
價錢：$380-$2280 [詳情]
‧ Mono
菜式：拉丁美洲菜
地址：中環安蘭街18號5樓
價錢：$780-$1880 [詳情]［名廚施南美「法」術 拼湊海洋鮮美］
‧ 家全七福
菜式：粵菜
地址：灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店3樓
價錢：$200-$1000 [詳情]
‧ Sushi Wadatsumi
菜式：壽司
地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea 6樓607號
價錢：$780-$1880 [詳情]
‧ Whey
菜式：時尚歐陸菜
地址：中環威靈頓街198號The Wellington UG層
價錢：$1290 [詳情]［娘惹食材炮製法式軟包 變奏星洲菜 「解構」肉骨茶］
‧ 甬府
菜式：寧波菜
地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈地下2號舖及1樓
價錢：$350-$2500 [詳情]［黃魚「飄」嫩 入口即化 寧波十八斬 蟹肉鹹 鮮合一］
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