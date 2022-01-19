米芝蓮2022｜本港新上榜11家星級餐廳　Amber新入米芝蓮綠星【附餐廳簡介連結】 (17:29)

米芝蓮綠星香港餐廳： Amber新上榜

‧ Amber

菜式：時尚法國菜

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

價錢：$798-$2530 [詳情]

‧ Roganic（ 連續兩年入選綠星）

菜式：時尚歐陸菜

地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG層8號舖

價錢：$320-$1080 [詳情]

二星餐廳：2家香港餐廳新上榜（由去年的一星升上今年的二星）

‧ Octavium

菜式：意大利菜

地址：中環德輔道中22號華懋中心一期8樓

價錢：$560-$1888 [詳情]

‧ 欣圖軒

菜式：粵菜

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號

價錢：$400-$2000 [詳情]

一星餐廳：9家香港餐廳新上榜

‧ Belon

菜式：法國菜

地址：中環伊利近街1-5號1樓

價錢：$1500-$2500 [詳情]［嫩滑多寶魚披繽紛「鱗片」］

‧ Chaat

菜式：印度菜

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號瑰麗酒店5樓

價錢：$400-$800 [詳情]

‧ Hansik Goo

菜式：韓國菜

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 1樓

價錢：$1280 [詳情]［韓國創意星廚 risotto人參雞反傳統］

‧ 鑄‧鐵板燒

菜式：鐵板燒

地址：天后電氣道68號金輪天地1樓

價錢：$380-$2280 [詳情]

‧ Mono

菜式：拉丁美洲菜

地址：中環安蘭街18號5樓

價錢：$780-$1880 [詳情]［名廚施南美「法」術 拼湊海洋鮮美］

‧ 家全七福

菜式：粵菜

地址：灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店3樓

價錢：$200-$1000 [詳情]

‧ Sushi Wadatsumi

菜式：壽司

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 Musea 6樓607號

價錢：$780-$1880 [詳情]

‧ Whey

菜式：時尚歐陸菜

地址：中環威靈頓街198號The Wellington UG層

價錢：$1290 [詳情]［娘惹食材炮製法式軟包 變奏星洲菜 「解構」肉骨茶］

‧ 甬府

菜式：寧波菜

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈地下2號舖及1樓

價錢：$350-$2500 [詳情]［黃魚「飄」嫩 入口即化 寧波十八斬 蟹肉鹹 鮮合一］

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