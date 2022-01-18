大掃除．客廳篇｜木製皮製家具去霉點有法　電視屏幕用乾軟布輕抹 (10:23)

‧家具去霉點

木製家具若出現輕微的霉點，可用扭乾的濕布抹去霉點；如果出現嚴重的霉點，可能是木材裏出現問題，需要找專人處理。皮製家具如梳化出現霉點，可用扭乾的濕布沾牙膏，打圈輕抹。

防霉貼士：如想避免家具出現霉點，在潮濕天氣下盡量不要打開窗戶，因為開窗時，大量濕氣會進入屋內，令家具和電器受潮。如果屋內濕氣重，可以開抽濕機抽走濕氣。

‧電視機清潔方法

電視屏幕可用較柔軟的乾布或相機專用的鏡頭清潔紙輕輕擦去灰塵；如果屏幕太髒，可用專用防靜電噴霧劑清理。電視屏幕大多是液晶體，表層比較軟，因此切勿大力擦拭。

電視外殼可先把抹布沾濕，盡量扭乾後輕輕擦拭及清㓗。清潔時盡量不要使用清潔劑，可以減少外殼出現褪色的情況。

註：清潔前，宜戴上手套保護雙手。清潔電視時，必須確保電器是在關機狀態下進行，以免發生意外。

資料來源：明報

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