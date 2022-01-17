防疫抗疫基金｜食肆、街市熟食檔、公眾娛樂場所牌照持有人1月17日起可申請資助【附連結】 (18:50)

●合資格並營運中的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂【連結】

持牌人按其牌照訂明的樓面面積，獲發放5萬元至25萬元的一筆過資助。

上述每間合資格持牌餐飲處所如同時經營卡拉OK場所、夜總會及酒吧或酒館業務，並有按照《預防及控制疾病（規定及指定）（業務及處所）規例》（第599F章）指示關閉整個持牌處所範圍，可按相關業務分別申請額外2.5萬元的一筆過資助。

●商場內美食廣場合資格的食物製造廠牌照持有人【連結】

美食廣場的定義是商場內設有多於一間持牌食物製造廠，以及毗連由商場物業管理公司／業主以非專用形式提供，並設有枱及櫈予訪客使用的座位區，而該座位區可供有關持牌食物製造廠的顧客使用。

每名合資格並營運中的食物製造廠牌照持有人，按其營運中的持牌處所面積，可獲發1萬元至5萬元的一筆過資助。如有關業務並非由持牌人營運，則必須獲得該食物業業務的經營者申明支持持牌人申請是項資助。

●食環署轄下街市熟食／小食攤檔的承租人，以及在公營屋邨持有小販牌照經營熟食業務的人【連結】

每名合資格承租人或持牌人可申請2.5萬元的一筆過資助。

●商營浴室牌照持有人【連結】

資助計劃為每名合資格的商營浴室持牌人，提供一筆過5萬元資助。

●公眾娛樂場所牌照持有人【連結】

合資格的公眾娛樂場所牌照持有人（電影院資助計劃下的合資格電影院營運者除外），以及臨時公眾娛樂場所牌照持有人，獲分別提供一筆過5萬元及1萬元的資助。

申請方法：

就合資格的食物業牌照／酒牌／卡拉OK場所許可證／商營浴室牌照及公眾娛樂場所牌照持有人，申請表格及申請指引由今日起可在食環署各分區環境衛生辦事處索取，亦可於食環署網頁（www.fehd.gov.hk）下載申請文件及瀏覽計劃詳情。

申請人可透過食環署網頁遞交適用的資助申請，亦可親身或以郵寄方式向食環署各分區環境衛生辦事處（如酒牌則須向各牌照辦事處）遞交申請，截止申請日期為2月18日。就獲批的申請，食環署會將資助以劃線支票寄往相關持牌處所在食環署已登記的通訊地址。

至於合資格的食環署轄下街市熟食／小食攤檔的承租人，以及在公營屋邨持有小販牌照經營熟食業務者，食環署會另行安排派發申請表格予有關的人，他們毋須網上申請。