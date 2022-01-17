消委會．洗衣店服務｜洗衣店電子儲物櫃交收失衣物　長者不諳用乾衣機程序重複付款【附消委會提醒】 (15:30)

洗衣店附電子儲物櫃交收 事主失衣物近4個月始獲賠償

投訴人去年7月攜同兩件衣物光顧一所傳統洗衣店，並使用附設的電子儲物櫃交收衣物，惟該店在事主支付後近一個月始通知已遺失兩衣物，事主稱其襯衣及汗衫分別值2253元及1354元，要求該店賠償及退還洗費。經消委會交涉，店方口頭同意賠償，惟未有答覆何時處理，及至11月才通知事主領取支票，擾攘近4個月。

長者重複付款 自助洗衣店一度要求下載手機程式交表退款

另一宗個案涉及長者使用24小時自助洗衣服務，拍卡付款後發現乾衣機沒運作，於是重複拍卡付款。事主其後向洗衣店的公司反映，相關公司同意退款，惟事主未能按要求下載手機程式遞交退款表格，該公司遂建議銀行轉帳，事主以涉個人私隱為由拒絕，同時要求以支票或現金交收但不果。該公司曾稱事主在付款後沒按程序啟動乾衣機，經消委會一再交涉，並提出長者未必善於使用電子支付工具，事主終獲退回現金。

消委會提醒光顧洗衣店注意︰

‧使用自助儲物櫃收送衣物時，留意衣物或有遺失或錯誤處理風險

‧妥善保留單據並細閱條款，了解衣物受損或遺失時商戶的賠償或退款安排

‧自助洗衣店未必有駐店職員，消費者需清楚了解操作程序和指示，如遇問題應保留單據並盡早通知商戶跟進

‧如需透過特定手機應用程式和電子支付工具交易，消費者應確保熟悉其操作和支付方法，如有疑問應馬上聯絡商戶求助

消委會又提醒商戶應為自助操作的機器提供簡易及清晰指示，例如以影片教學說明步驟，方便不同年齡層的消費者了解，亦應設立熱線或其他可聯絡職員的方法。

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