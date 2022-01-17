消委會．肉丸｜營養測試：牛肉丸最高蛋白質　魚蛋最高鈉　貢丸最多脂肪 (15:00)

肉丸配以湯粉麵、火鍋、燒烤是常見的食法，消費者委員會（消委會）測試市面上60款預先包裝及散裝肉丸樣本，營養成分測試結果顯示，牛肉丸蛋白質含量最高，達16.1克（以每100克計算，下同）；魚蛋鈉含量最高，達814毫克。消委會提醒進食肉丸要節制食量，以免攝入過量鈉。［六成半牛丸含豬、雞基因 龍蝦丸無龍蝦 七成半肉丸高鈉【附名單】］
肉丸營養含量比較（以每100克計算）
蛋白質：牛肉丸16.1克、牛筋丸15.8克、貢丸14.9克、魚蛋12.3克、墨魚丸12克、龍蝦丸9.3克
總脂肪：貢丸19.4克、牛筋丸11.9克、牛肉丸11.3克、墨魚丸7.2克、魚蛋2克、龍蝦丸1.9克
澱粉：龍蝦丸8克、墨魚丸5.9克、牛肉丸3.5克、魚蛋3.2克、牛筋丸2.6克、貢丸1.6克
鈉：魚蛋814毫克、龍蝦丸794毫克、牛肉丸715毫克、墨魚丸654毫克、牛筋丸611毫克、貢丸568毫克
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