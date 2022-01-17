消委會．超市價格調查｜麵包蛋糕早餐類貨品半年間升幅最高　同款罐頭粟米粒價格相差九成 (14:00)

超市貨物價格常變，消費者委員會（消委會）調查發現，去年6月至11月半年間抽檢4間大型超市（百佳、Market Place by Jasons、AEON、大昌食品），「麵包蛋糕／穀類早餐／麵包醬」、「米／食油／罐頭／蔬果／肉類」及「個人護理」貨品平均價格上升1.5%，當中以麵包蛋糕、穀類早餐、麵包醬類升幅最高，平均達2.4%。
消委會稱，4間超市價格差幅最大的首10位貨品中，5款屬罐頭食品，主要為罐裝粟米粒、粟米蓉和茄汁焗豆。其中一款罐頭粟米粒的價格差幅最大，超過九成（售價介乎6元至11.4元）；同一品牌的忌廉黃粟蓉，差異亦逾六成半（售價介乎6元至9.9元）。
消委會稱，消費者可善用「網上價格一覽通」（online-price-watch.consumer.org.hk），比較六大超市、食品店及個人護理用品店價格，該平台每日更新逾2300款熱門貨品價格。
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