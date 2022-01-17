消委會．超市價格調查｜麵包蛋糕早餐類貨品半年間升幅最高　同款罐頭粟米粒價格相差九成 (14:00)

消委會稱，4間超市價格差幅最大的首10位貨品中，5款屬罐頭食品，主要為罐裝粟米粒、粟米蓉和茄汁焗豆。其中一款罐頭粟米粒的價格差幅最大，超過九成（售價介乎6元至11.4元）；同一品牌的忌廉黃粟蓉，差異亦逾六成半（售價介乎6元至9.9元）。

消委會稱，消費者可善用「網上價格一覽通」（online-price-watch.consumer.org.hk），比較六大超市、食品店及個人護理用品店價格，該平台每日更新逾2300款熱門貨品價格。

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