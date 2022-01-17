消委會．肉丸｜7款墨魚丸含逾半魷魚基因　「真地道無添加墨魚丸」無檢出墨魚基因【附名單．短片】 (12:35)

墨魚丸是不少港人喜愛的食材，消費者委員會（消委會）測試市面上5類共60款預先包裝及散裝肉丸樣本，包括10款墨魚丸。消委會進行基因測試發現，10款墨魚丸中只有3款屬100%墨魚基因，其餘均含有魷魚基因，比例由最低55%至100%，反映樣本屬魷魚丸而非墨魚丸。其中「真地道無添加墨魚丸」檢出的全是魷魚基因，沒有任何墨魚基因。另外，有3款預先包裝墨魚丸在成分表中標明含魚肉、豬肉或豬脂肪。［六成半牛丸含豬、雞基因 龍蝦丸無龍蝦 七成半肉丸高鈉【附名單】］
7款墨魚丸含魷魚基因（店舖名稱及樣本描述／大約零售價(店舖展示)／基因測試結果／基因測試結果評分／總評）
非預先包裝
權記潮麵館 - 淨生墨魚丸／半斤$64／墨魚：45%、魷魚：55%／3.5／4
魚滋味 - 黃金墨魚燒／每磅$45／墨魚：13%、魷魚：87%／2／3.5
金苑粉麵 - 特製墨魚丸／每斤$100／墨魚：9%、魷魚：91%／2／3.5
潮興魚蛋粉 - 純墨魚肉丸／每斤$145／墨魚：5%、魷魚：95%／2／3.5
麵留香魚蛋片頭專門店 - 雪白墨丸／每斤$118／墨魚：14%、魷魚：86%／2／3
預先包裝
臺灣北港墨魚魚丸／每包$38／墨魚：18%、魷魚：82%／2.5／3.5
真地道無添加墨魚丸／每包$30.9／墨魚：0%、魷魚：100%／1.5／3.5
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