消委會．咖啡｜咖啡因Q&A　Decaf也有咖啡因？Cold brew咖啡因含量更高？【附建議攝取量】 (13:01)

問：咖啡因是什麼？

答：咖啡因是存在於咖啡和茶葉中的天然化學物質，也存在於植物包括可可豆（cocoa）和瓜拉那漿果（guarana）。咖啡因作為大腦的天然興奮劑，是一種腺苷受體拮抗劑（adenosine antagonist），有助提高警覺性。

問：做運動前飲咖啡可增強表現？

答：咖啡會強化運動時骨骼肌的收縮力、提高肌肉血流量，能減輕肌肉的酸痛與疲勞，使肌力、耐力都更持久，若成人攝入每公斤體重約360毫克（約3至6毫克）咖啡因，有助增強各個方面的運動表現，故不少運動飲品亦有添加咖啡因。

問：長期攝入咖啡因的後果？

答：這會增加身體對咖啡因的耐受性，令咖啡因的作用減弱，使人不知不覺間上癮。習慣性攝入咖啡因後，若突然停止攝入，有可能會導致咖啡因戒斷，症狀包括頭痛、易怒和疲勞。

攝入過多咖啡因有機會影響睡眠時間和質量及褪黑激素（一種負責人體生理時鐘的荷爾蒙）。有睡眠障礙的人應避免在晚上飲用含咖啡因的飲品。

問：每日可以攝入多少咖啡因？

答：一般體重60公斤的成年人的建議咖啡因攝入量為每天不多於400毫克，相當於每公斤體重約6.7毫克。海外研究指出，單次攝入約1200毫克咖啡因可能會導致急性毒性反應。一個60公斤的成年人來說，即使單次攝入200毫克的咖啡因（約為每公斤體重3毫 克），亦不會引起安全或健康問題。

留意孕婦、授乳婦女、發育中的年青人和兒童等，應留意每日的咖啡因攝入量。除咖啡外，茶、能量飲品、汽水和朱古力等都有一定分量的咖啡因。

問：冷泡咖啡含較少咖啡因？

答：冷泡咖啡（Cold Brew Coffee）又稱冷萃咖啡、冰釀咖啡，相較於美式咖啡是「熱萃」後再加水，冷泡咖啡是用低溫來萃取咖啡，就像冷泡茶一樣。先把咖啡豆研磨後放在瓶中，依比例注入冷水，放入雪櫃浸泡至少12小時。由於少了高溫萃取的過程，咖啡粉中的化學分子不會被釋放，咖啡的苦澀味、酸感、油脂因而降低。由於市面上售賣的冷泡咖啡比一般熱咖啡會用上更多咖啡粉，加上水與咖啡粉長時間浸泡，因此咖啡因含量會較高，並帶有酒精的發酵感，冷泡咖啡加上冰塊，會有像在喝烈酒的感覺。

問：無咖啡因（decaffeinated）咖啡不含咖啡因？

答：無咖啡因咖啡的色、香、味其實和普通咖啡無異，但並非完全不含咖啡因，其咖啡因含量約為普通咖啡的1%至2%。根據美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration，FDA ）數據，一杯8盎司的普通咖啡通常含有約80至200毫克的咖啡因。

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