消委會．清潔劑｜浴室清潔劑及潔廁劑標籤欠詳盡　7款無標示成分【附名單】 (12:06)

另外，消委會亦發現產品的環保元素偏低，只有兩成樣本有提供補充裝；部分樣本沒有標示容器的塑膠物料編碼，難以確定可否回收再造；聲稱可生物降解的樣本均沒有提供其降解速度等資料，令消費者難以比較。

7款浴室及坐廁清潔劑無標示成分（牌子及產品資料／聲稱容量／每瓶大約售價）

Lion Look浴室清潔噴霧／400毫升／$17.9

Meadows浴室清潔劑 (檸檬)／500毫升／$14

TOPVALU BESTPRICE浴室清潔泡沫噴劑／380毫升／$17.9

SWIPE威寶浴室EX (茉莉·香草)／500毫升／$23

Whitecat白貓浴室清潔劑 - 鈴蘭清香／520克／$19.9

Magiclean浴室萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝 (廁盆、坐廁專用)／380毫升／$29.9

Poly Clean保潔麗殺菌潔廁漿／500克／$14

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