消委會．清潔劑｜浴室清潔劑及潔廁劑標籤欠詳盡　7款無標示成分【附名單】 (12:06)

清潔劑是大掃除好幫手，消委會檢視市面上17款浴室清潔劑及23款坐廁清潔劑標籤資料，發現7款樣本沒有在產品上標示任何成分資料；其餘樣本即使有標示成分，部分只提供非常簡單的成分資料，部分則沒有提供所用殺菌劑的化學名稱。消委會提醒，消費者未必了解浴室清潔劑和潔廁劑可能含有強酸、腐蝕性物質和其含量，若使用不當，可能刺激皮膚或呼吸系統；若不當混合使用，更可導致嚴重後果。［浴室清潔劑或潔廁劑選用注意5事項 消委會提醒：不同清潔劑勿混合使用］
另外，消委會亦發現產品的環保元素偏低，只有兩成樣本有提供補充裝；部分樣本沒有標示容器的塑膠物料編碼，難以確定可否回收再造；聲稱可生物降解的樣本均沒有提供其降解速度等資料，令消費者難以比較。
7款浴室及坐廁清潔劑無標示成分（牌子及產品資料／聲稱容量／每瓶大約售價）
Lion Look浴室清潔噴霧／400毫升／$17.9
Meadows浴室清潔劑 (檸檬)／500毫升／$14
TOPVALU BESTPRICE浴室清潔泡沫噴劑／380毫升／$17.9
SWIPE威寶浴室EX (茉莉·香草)／500毫升／$23
Whitecat白貓浴室清潔劑 - 鈴蘭清香／520克／$19.9
Magiclean浴室萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝 (廁盆、坐廁專用)／380毫升／$29.9
Poly Clean保潔麗殺菌潔廁漿／500克／$14
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