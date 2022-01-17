消委會．咖啡｜逾九成驗出基因致癌物丙烯酰胺　韓國即溶咖啡粉Taster's Choice Original含量最高【附名單．短片】 (11:38)

消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉及14款即溶咖啡粉，當中47款樣本驗出含有基因致癌物丙烯酰胺。消委會指出，未成熟的咖啡豆含有大量的游離天冬酰胺，高溫烘焙下會形成丙烯酰胺，雖然咖啡中的丙烯酰胺含量較其他煎炸食物，例如薯片、薯條等為低，而所有樣本均符合歐盟訂立的基準水平，但仍需多加留意咖啡的飲用量和頻密程度，以減少攝入丙烯酰胺的機會。