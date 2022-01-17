消委會．咖啡｜逾九成驗出基因致癌物丙烯酰胺　韓國即溶咖啡粉Taster's Choice Original含量最高【附名單．短片】 (11:38)

消委會測試了市面上49款不同種類的咖啡產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉及14款即溶咖啡粉，當中47款樣本驗出含有基因致癌物丙烯酰胺。消委會指出，未成熟的咖啡豆含有大量的游離天冬酰胺，高溫烘焙下會形成丙烯酰胺，雖然咖啡中的丙烯酰胺含量較其他煎炸食物，例如薯片、薯條等為低，而所有樣本均符合歐盟訂立的基準水平，但仍需多加留意咖啡的飲用量和頻密程度，以減少攝入丙烯酰胺的機會。
其中，韓國Taster's Choice（Nestle）Original Soluble Coffee即溶咖啡粉的丙烯酰胺含量最高，含790微克，只有咖啡膠囊The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules-medium roast，以及咖啡粉OPAL Coffee Toraja Drip Coffee蘇門答臘滴濾咖啡沒有驗出丙烯酰胺。
此外，測試亦發現有46款樣本驗出除害劑，有45款檢出在蔬果中常見的除害劑福爾培，對眼部和咽喉有刺激性，當中15款樣本驗出兩至三種的除害劑殘餘，只有咖啡豆UCC GOLDSPECIAL-Rich Blend、咖啡膠囊The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules-medium roast及即溶咖啡粉M&S Food Italian Style Instant Coffee-Dark Roast 4-freeze dried沒驗出除害劑。
部分樣本的表現評分（牌子及產品名稱／大約售價／聲稱來源地／咖啡因*／丙烯酰胺#）
Taster's Choice（Nestle）Original Soluble Coffee／$80／韓國／3134／790
The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules-medium roast／$68／澳洲／1124／沒有
OPAL Coffee Toraja Drip Coffee蘇門答臘滴濾咖啡／$45／印尼／1330／沒有
*咖啡因以毫克/100克計算
#丙烯酰胺以微克/公斤計算
消委會測試咖啡報告 相關報道：
咖啡｜咖啡因Q&A Decaf也有咖啡因？Cold brew咖啡因含量更高？【附建議攝取量】
丙烯酰胺 相關報道：
澱粉類食物高溫煮焦易生致癌丙烯酰胺【附煮食避免丙烯酰胺3注意】
消委會 其他報道：
肉丸｜7款墨魚丸含逾半魷魚基因 「真地道無添加墨魚丸」無檢出墨魚基因【附名單．短片】
肉丸｜六成半牛丸含豬、雞基因 龍蝦丸無龍蝦 七成半肉丸高鈉【附名單】
肉丸高鈉陷阱：一碗魚蛋粉鈉攝取量或已爆標 火鍋食10粒丸鈉含量接近每日攝取上限
清潔劑｜浴室清潔劑及潔廁劑標籤欠詳盡 7款無標示成分【附名單】
浴室清潔劑或潔廁劑選用注意5事項 消委會提醒：不同清潔劑勿混合使用
超市價格調查｜麵包蛋糕早餐類貨品半年升幅最高 同款罐頭粟米粒價格相差九成