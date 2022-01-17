消委會．肉丸｜六成半牛丸含豬、雞基因　龍蝦丸無龍蝦　七成半肉丸高鈉【附名單】 (10:56)

測試亦發現七成半（45款）肉丸屬高鈉，以魚蛋類本檢出的平均鈉含量最高，進食一碗魚蛋粉（5粒魚蛋計），單是魚蛋鈉含量（約819毫克）已佔世衛建議每日鈉攝取量上限（2000毫克）的41%。消委會提醒進食肉丸要節制食量，以免攝入過量鈉。

13款牛丸檢出豬及／或雞的基因（店舖名稱及樣本描述／大約零售價(店舖展示)／基因測試結果／基因測試結果評分／總評）

非預先包裝

標記樂園潮州粉麵餐廳 - 爽口牛肉丸／每斤$100／牛：93%、豬：7%／5／4.5

新樂園魚蛋粉 - 手打牛肉丸／每斤$72／牛：48%、豬：52%／3.5／4

佳宝食品超級市場 - 牛肉丸／每磅$28／牛：15%、豬：28%、雞：57%／2／3.5

權記雲吞麵 - 特級牛丸／每斤$90／牛：13%、雞：87%／2／3.5

新豐記魚蛋牛什粉麵餐廳 - 手打牛丸／每斤$100／牛：22%、豬：21%、雞：57%／2.5／3

潮樂潮州魚蛋牛雜專家 - 手打牛丸／每斤$105／牛：32%、豬：21%、雞：47%／3／2

預先包裝

JONETSU KAKAKU 情熱価格 by DON DON : DONKI - 牛肉丸／每包$40／牛：63%、豬：37%／4.5／4

潮州仔—潮汕牛丸食品專賣店潮州手打牛肉丸／每包$59／牛：75%、豬：25%／4／4

喜得佳牛肉丸／每包$16.9／牛：39%、豬：4%、雞：57%／3／4

佳之選牛丸／每包$15.9／牛：43%、豬：57%／3.5／4

青林燒烤火鍋食品純牛肉丸—小包／每包$19.6／牛：99%、豬：<1%／5／4

御品皇牛筋丸／每包$20／牛：55%、豬：45%／4.5／4

食潮D無麵粉特濃牛筋丸／每包$45／牛：35%、豬：10%、雞：55%／3／3.5

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