大掃除‧抹窗篇｜先抹窗框後抹玻璃　善用工具勿靠窗框借力【附抹窗安全及清潔貼士】 (11:16)

抹窗清潔貼士

‧ 抹窗有步驟，玻璃最後抹：先清潔窗框、窗花部分，最後才抹玻璃。

‧ 勿用鋼絲刷、百潔布：抹窗不宜使用鋼絲刷和百潔布，避免刮花和破壞窗鉸塗層。清潔鋁窗時要把抹布扭乾，避免窗鉸因積水生鏽。玻璃可用抹布沾水，再用中性洗潔精、玻璃清潔劑或稀釋白醋，噴在不掉纖維棉絮的衣物或報紙，再循單一方向，如由左至右抹拭。

‧ 善用掃刷清鉸槽：窗框、窗鉸和鉸槽容易積聚灰塵，這些位置通常難以用抹布清理，可用掃刷掃走塵埃。

‧ 窗鉸不順可用「衣車油」：資深家務助理導師教路，窗鉸開關不順，可以使用防腐蝕潤滑劑，例如一種俗稱「衣車油」的多用途潤滑劑，在一般五金舖有售。

抹窗安全貼士

‧ 先檢查、後清潔：清潔前先檢查窗戶的把手、窗鉸、螺絲等有否鬆脫，如有問題應進行檢查和維修。

‧ 勿靠窗框借力：鋁窗可負荷的重量有限，加上窗戶部分螺絲或鉸位可能已鏽蝕，因此不應倚靠窗框借力，免生意外。若家居窗戶無窗花，抺窗時必須站在地上。

‧ 善用梯具，上半身勿伸窗外：清潔時勿站在摺櫈上，應用梯具協助。身體勿過度向梯具外伸展，或站在梯具上最高兩級。除手臂外，上半身及其他身體部分都不應伸出窗外。

‧ 善用長身工具如抹窗棒，保持空氣流通：善用抹窗棒或窗刮等長身工具，清潔時用繩繫於工具手柄，再套在手腕上，以免工具脫手。使用化學劑時要確保空氣流通，並佩戴手套、護目鏡及口罩。

資料來源：資深家務助理導師張鳳娟、消費者委員會

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