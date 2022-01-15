大掃除．浴室篇｜洗手盆、瓷磚清潔去霉有法　花灑頭浸白醋刷走水垢 (10:30)

浴室大掃除攻略

‧洗手盆

洗手盆可用質地纖幼的百潔布沾洗衣粉，以打圈方法擦拭。洗手盆膠邊如出現黑色霉點，可戴上膠手套，用棉花沾上少許漂白水，鋪在發霉位置，待約2小時後刷洗。

‧瓷磚去霉防霉

戴上膠手套，將1:5稀釋漂白水搽在瓷磚霉斑上，用保鮮紙覆蓋，待約2小時；然後用牙刷拭淨瓷磚的隙位，以及用百潔布以打圈方法洗刷瓷磚表面，再過清水。

另外，每晚用過浴室後，應盡量抹走水漬，防止水漬長時間停留在瓷磚隙位，有助預防霉斑。

‧浴簾

拆除浴簾，用1:20稀釋漂白水浸泡約半小時，再用百潔布擦拭「浴簾腳」的污漬，最後過淸水。浴簾膠掛鈎可拆下來，用洗衣粉混熱水浸泡及洗刷。

‧花灑

拆下花灑頭，先用白醋浸泡約2小時（如果太骯髒可浸約8小時），然後取出，再用牙刷刷掉軟化的水垢。若想花灑表面回復光澤，可以將牙膏擠在抹布上擦拭。注意，切勿用沙粉及硬性百潔布洗刷花灑表面，以免損壞花灑。

資料提供：資深家務助理導師張鳳娟

大掃除 相關資訊：

清潔劑篇｜不同清潔劑勿混合使用 每次用量不宜太多 購買使用存放要小心

廚房篇｜抽油煙機、煮食爐、抽氣扇清洗有法 廚房用具抹布易忽略宜定時清潔

廚房篇｜木砧板清潔保養Dos & Don'ts 忌用洗潔精漂白水 塗礦物油椰子油防龜裂

家電篇｜洗衣機梳打粉＋白醋洗機身內部 雪櫃微波爐用梳打粉清潔去污

舊物回收篇｜書本、衣物、電器回收機構一覽

手機篇｜清潔手機五部曲 資訊科技專家提醒：勿一邊充電一邊清潔

手機篇｜Android手機內存空間如何清理？資訊科技專家話你知

手機篇｜iPhone手機內存空間如何清理？資訊科技專家話你知

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm