新春賀年食譜｜蘿蔔糕、芋頭糕、年糕、髮菜蠔豉、守歲齋　揀食材烹調貼士短片示範一覽 (09:15)

一. 蘿蔔糕──廚藝學院導師教路，做蘿蔔糕要留意粉的分量，倘若粉量不足，蘿蔔糕容易散開。［貼士：蘿蔔糕不夠粉易散開 廚藝學院導師教揀蘿蔔、蒸糕秘訣］［白蘿蔔食材配搭］

食譜：瑤柱臘味蘿蔔糕

食譜（素蘿蔔糕）：台式素蘿蔔糕+老人頭菇素蘿蔔糕

食譜（素蘿蔔糕）：彩蔬炒台灣蘿蔔糕

二. 芋頭糕──專家教路，揀芋頭首先可將芋頭放在手上秤，感覺輕身，即代表質地粉甜和乾身。其次是看顏色，芋肉粉甜的話，顏色會較白，肉內的紫紋分佈也較平均。亦要注意表面有沒有蟲孔和損壞（若看見一些圓形微凹部分不用過分擔心，那是收割子芋後的痕迹）。［靚芋輕乾粉甜 製年菜加分］

Son級廚房食譜︰祖傳芋頭糕（有片示範）

Son級廚房食譜︰反沙芋（有片示範）

三. 年糕──廚藝學院導師教路，蒸年糕不欲年糕表面皺皮的話，秘訣在於糕盆放入鑊時要連蓋蒸，約半小時後揭鑊將糕盆蓋取出繼續蒸，該半小時能令年糕定形，保持糕身平滑。［年糕DIY 廚藝學院導師貼士］

食譜：紅糖年糕

四. 髮菜蠔豉──專家教路分辨真假髮菜，首先將洗衣粉溝水，取少許髮菜浸入其中數小時，假髮菜會縮水，出現黑水、脫色和手感軟腍的狀態；真髮菜不會有以上問題。而靚蠔豉通常呈青色，不會脹肚，揀貨時愈大的蠔豉味道愈濃郁。［海味專家教浸發乾鮑、海參、花膠、蠔豉 分辨真假髮菜］

Son級廚房食譜︰髮菜金蠔燜冬菇（有片示範）

Son級廚房食譜：盆菜（短片示範）

五. 守歲齋

Son級廚房食譜：南乳粗齋（短片示範）

食譜：南乳炆齋（兩人份）

資料來源：明報

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