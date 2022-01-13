迎虎年2022‧年花篇｜劍蘭百合選購保養貼士　花農教路：揀有少少「花冧」、斜剪花腳2至3日換清水【短片】 (09:10)

長輩鍾情大紅大紫 年輕客偏好淺色花

園內的劍蘭和百合有不同顏色，梁日信稱，劍蘭寓意步步高陞，百合則比較百搭。一般年長客人喜歡大紅大紫的花，多選紅色、橙紅、紫色等；較年輕的客人則喜歡清雅脫俗，較為淡色的花。今年部分花價低至10元一枝劍蘭、百合以50元3枝發售，多頭花價錢則較貴。留意花價因應園內花卉供求而調整，以上價錢只供參考。

換水時可再剪花腳 摘去枯花可保養分

劍蘭和百合買回家後，梁日信教路，可斜剪花腳（花莖的尾部）至適合高度，用清水浸莖，2至3日換一次水，換水時可再修剪花腳，俗稱「開一個新口」，寓意開一次好運。他提醒，家中開冷氣或會抽乾花的水分，可用噴壺稍稍噴濕花朵。另外，一枝花有多個花蕾，一般由下至上開花，如已開花的花朵枯萎，毋須整枝丟掉，只需將枯萎的花朵摘去，讓養分送到其他花朵。

採訪：何芍盈 影片：陸秋燕

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