大掃除．清潔劑篇｜不同清潔劑勿混合使用　每次用量不宜太多　購買使用存放要小心 (09:14)

購買清潔劑注意：

‧選購有清楚標籤（包括成分、含量）、使用方法、注意事項等的產品。

‧細閱產品有否標示「有毒」、「易燃」、「有腐蝕性」等字句。

‧比較不同產品，盡量選購危險風險較低的產品。

‧盡量買容量小的包裝，以減少家居存放清潔劑的量。

‧考慮選用醋、檸檬汁或梳打粉，代替玻璃清潔劑或去污劑。

使用、存放清潔劑注意：

‧使用前，先細閱說明。

‧每次使用分量不宜太多，能達至清潔效果便可。

‧使用時，應戴上膠手套，確保空氣流通，避免吸入過量氣體。

‧不同清潔劑勿混合使用。

‧清潔劑應與食物、飲品、藥物分開存放。

‧勿用盛載食物或飲品的器皿裝載清潔劑，應保留原裝完整標籤。

‧勿隨處放置清潔劑，勿放在兒童容易觸及的位置。

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