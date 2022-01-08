新冠疫情｜疫苗接種中心1月21日起增至12間　增維園流動採樣站檢測【附連結】 (09:58)

【有關新冠疫苗接種】

●由1月21日起，政府會增加兩間社區疫苗接種中心，即教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館，讓市民接種復必泰疫苗，市民可由1月18日上午9時開始預約名額。連同現有的10間，將有共12間接種中心。（預約網站）

●新冠疫苗流動接種站增至兩個，服務時間表按此。

●13間公立醫院的新冠疫苗接種站：按此

●醫管局指定普通科門診診所提供預約接種科興疫苗服務，詳情：按此

●提供科興疫苗接種服務的逾千個私家醫生或診所名單：按此

●參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構提供26個服務地點：按此

【有關檢測站】

政府周五（7日）公布，於銅鑼灣維園設兩個大型流動採樣站，為居於或曾到訪高風險地點的市民提供免費檢測，兩站分別位於維園音樂亭（近港鐵銅鑼灣站及告士打道出口）和維園手球場（近港鐵天后站及興發街出口），服務時間為上午10時至晚上8時。

此外，灣仔駱克道遊樂場、近炮台山站的銅鑼灣社區中心和北角社區會堂等地點亦設有多個流動採樣站；金鐘添馬公園亦增設採樣站。（政府新聞公報詳情）

●社區檢測中心預約（按此）

●查看社區檢測中心預約狀況（按此）

社區檢測中心地點（或按此）：