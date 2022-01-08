大掃除‧廚房篇｜抽油煙機、煮食爐、抽氣扇清洗有法　廚房用具抹布易忽略宜定時清潔 (11:35)

廚房大掃除攻略

‧煮食爐

明火煮食爐有3個重點清洗部分，包括火眼、爐碟和爐架。火眼宜用牙刷刷走表面污漬；爐碟和爐架可先以1:1比例混和食用梳打粉和熱水開一盆水，將拆出來的爐碟及爐架浸洗20分鐘。嵌入式煮食爐在清洗完後，應先將爐碟裝回爐身，再裝火眼和爐架，以免火眼掉進爐身難以拾回。

電磁爐可將清潔劑噴在百潔布上擦拭爐面。清洗電磁爐面時，避免使用帶有強酸的清潔劑，因強酸會破壞爐面塗層。

‧抽油煙機

排氣型抽油煙機可先用噴壺盛載以梳打粉和熱水混和的清潔劑，拆去機罩，向扇葉噴清潔劑，然後開啟抽油煙機，讓扇葉和油管內的油漬滴落油杯，不斷重覆噴洗，直至滴落油杯的水是清水。

再循環型抽油煙機宜先以1:1比例混和食用梳打粉和熱水開一盆水，抽出隔油網，然後將隔油網面向爐面的一面朝天，浸洗20分鐘，將油漬從隔油網分離。浸洗程序並非愈久愈好，若浸洗過久，污漬會「回塘」變得更難清理。

‧抽氣扇

抽氣扇扇葉以1:1比例混和食用梳打粉的熱水，浸洗20分鐘有助去除污漬。抽氣扇機身應避免讓抽氣扇摩打接觸清潔劑和水，否則可能令抽氣扇故障。

‧廚房鋅盆

可用百潔布沾洗衣粉或梳打粉洗刷。

‧攪拌機

攪拌機加入食鹽浸泡一個晚上，然後反覆搖晃再過清水，有助去除有異味或污垢。如污垢太嚴重，可放入雞蛋殼及溫水攪拌1至2分鐘，再用清水冲洗。

‧海綿及抹布

每次用完海綿和抹布後，可用熱水混適量洗衣粉，浸泡5分鐘後搓洗，再用熱水徹底過淨，然後晾起風乾，在陽光下曬晾更有助殺菌。

‧罐頭刀、開罐器

罐頭刀或開罐器每次用完，宜用濕布抺乾淨，隙縫可以用牙刷沾牙膏擦洗污漬。

‧筲箕

筲箕底面可用檸檬加鹽洗刷，再過清水。筲箕的小孔可以用牙刷沾洗衣粉洗刷，用清水徹底洗乾淨。如果擔心過水不夠乾淨殘留洗衣粉，可以改用梳打粉，惟梳打粉的清潔效果較洗衣粉弱。

資料來源：明報