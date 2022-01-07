香港冬天常見魚類　漁護署圖鑑教辨認紅𩶘、馬友、百花鱸、石狗公、黑𩶘 (08:38)

1. 紅𩶘——體型側扁，呈橢圓形，頭部較大。魚身背部為粉紅至紅色及有藍色小碎點，腹部為銀色。魚鰭呈粉紅色，背鰭有明顯的硬棘，尾鰭分叉。

2. 馬友——體型側扁，頭部前端圓鈍，眼睛較大。魚身背部灰色，體側呈銀白色。背鰭及尾鰭呈灰黑色，腹鰭為白色，尾鰭呈叉形。

3. 百花鱸——體型側扁。魚下頜比上頜突出，鰓蓋後緣呈鋸齒狀。魚身背部灰綠色及帶有黑點。黑色斑點主要散落於側線上的部分，尾鰭呈截形。

4. 石狗公——體型側扁。頭部凹凸不平有棘，眼睛較大。魚身及魚鰭紅至深啡色，帶有淺色雲石紋。背及臀鰭棘大多呈白色，尾鰭呈截形。

5. 黑𩶘——體型側扁，呈橢圓形。魚身銀灰色，體側有垂直的黑帶。全部鰭為灰黑色。尾鰭呈叉形，背鰭有明顯的硬棘，與尾鰭及臀鰭外緣呈黑色，惟黑色會隨成長褪去。

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