新冠疫情｜一文看暫停開放康體場地、文化設施等 (14:56)

●康文署康體場地（1月7日至20日暫停開放）[詳情可見新聞公報]

．除現時仍維持關閉的燒烤場、度假營和貝澳營地外，以下的戶外康樂場地及設施將暫停開放，包括：

網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、硬地／沙地／草地球場、門球場、乒乓球枱、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、戶外兒童遊樂設施（包括兒童三輪車徑、戶外兒童遊樂場及交通安全城）、卵石徑、棋枱、露天劇場、公眾游泳池和水上活動中心。原定在冬季開放的刊憲泳灘暫停救生員服務，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘。

．室內體育設施包括：體育館、壁球中心、羽毛球中心等關閉

●康文署文化設施（1月7日至20日暫停開放）[詳情可見新聞公報]

．所有公共圖書館及其自修室

．所有表演場地、音樂事務處的音樂中心和博物館

●房委會轄下康樂及公共設施（1月7日起關閉，並同時取消所有場地申請，直至另行通告）[詳情可見新聞公報]

．公共屋邨內的所有球場及乒乓球枱、棋枱、兒童遊樂區，長者健體設施，以及其他戶外及室內的所有康體及公共設施、社區會堂、多用途活動室

●水務署公共服務（1月7日至20日取消或暫停）

．前深水埗配水庫導賞團及「滴滴遊蹤深導行」的個人和團體參觀活動取消

．水知園（水資源教育中心）暫停開放

●民政事務總署所有社區會堂及社區中心（除用作臨時避寒中心外）（1月7日至20日暫停開放）[詳情可見新聞公報]

●環保署轄下公共設施（1月7日起關閉，並取消在各「回收環保站」和「回收便利點」舉行的訪客及教育活動，直至另行通告）[詳情可見新聞公報]

．T•PARK［源•區］訪客中心

．O•PARK1訪客中心

．WEEE•PARK訪客中心

．環保園訪客中心

．龍虎山環境教育中心

．在已修復堆填區發展的設施（即船灣已修復堆填區——高爾夫球練習場、將軍澳已修復堆填區——足球訓練中心和醉酒灣已修復堆填區——香港板球中心及香港賽馬會國際小輪車場）

●漁護署活動和轄下公共設施[詳情可見新聞公報]

．原定於1月7日至9日在旺角花墟公園舉行的2022本地漁農美食嘉年華取消，相關網上銷售安排會如期進行（網站按此）

．香港濕地公園

．8間郊野公園遊客／教育中心

．8間香港地質公園遊客中心

．海下遊客中心及瀕危物種資源中心

●收銀車服務[詳情可見金管局新聞稿]

收銀車服務由1月6日起暫停直至另行通知。

●M+博物館

M+博物館於1月6日至20日閉館。詳情見M+網站。