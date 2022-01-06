新冠疫苗｜新冠疫苗接種地點、即日籌安排一覽【附預約網站連結】 (14:46)

本港新型冠狀病毒疫情再度升溫，「疫苗氣泡」將於2月24日擴大，市民進入食肆等場所須接種最少一劑新冠疫苗。明報電子平台組整理新冠疫苗接種地點、中心開放時間等，以及即日籌安排，方便讀者了解。【新冠疫苗接種計劃專題網站】
新冠疫苗接種地點：
●社區疫苗接種中心（社區疫苗接種中心地址）：
科興疫苗：
．北角渣華道體育館、佐敦官涌體育館、沙田源禾路體育館
復必泰疫苗：
．西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、荔枝角公園體育館、元朗體育館、葵涌林士德體育館、黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心、沙田香港中文大學醫院
開放時間（包括公眾假期）：
．香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心：逢周一、二、四、五上午10時至下午6時；周六及周日上午8時至晚上8時
．其餘接種中心：每日上午8時至晚上8時
*全部接種中心運作日下午1時半至2時半為清潔時間。
可在政府網上預約系統預約接種。
「即日籌」可代領 中心開放前15分鐘開始派
政府由去年9月22日起，將社區疫苗接種中心「即日籌」安排擴展至所有合資格接種者，可由他人代領，「即日籌」會在社區疫苗接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前1小時，詳見政府新聞公報。
●公立醫院新冠疫苗接種站：
大埔那打素醫院、仁濟醫院、東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院和律敦治醫院
*只提供復必泰疫苗，毋須預約
●其他接種地點：
科興疫苗：
．醫管局指定普通科門診診所（名單及開放時間；透過政府網上預約系統預約）
．參與接種計劃私私家醫生或診所（名單；直接向相關私家醫生及診所預約）
復必泰疫苗：
．參與先導計劃的24個私營醫護機構服務地點（名單及預約和查詢熱線/網頁連結；直接向相關機構和診所預約）
流動接種站：
．每次提供單一款疫苗接種服務，即科興疫苗或復必泰疫苗，目前正提供復必泰疫苗（服務時間表）
．開放時間：上午10時至下午5時，最後即場報名時間為下午4時30分
．查詢及報名熱線：5193 0375（周一至五上午9時至下午5時，公眾假期休息）
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