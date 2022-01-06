新冠疫苗｜新冠疫苗接種地點、即日籌安排一覽【附預約網站連結】 (14:46)

新冠疫苗接種地點：

●社區疫苗接種中心（社區疫苗接種中心地址）：

科興疫苗：

．北角渣華道體育館、佐敦官涌體育館、沙田源禾路體育館

復必泰疫苗：

．西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、荔枝角公園體育館、元朗體育館、葵涌林士德體育館、黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心、沙田香港中文大學醫院

開放時間（包括公眾假期）：

．香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心：逢周一、二、四、五上午10時至下午6時；周六及周日上午8時至晚上8時

．其餘接種中心：每日上午8時至晚上8時

*全部接種中心運作日下午1時半至2時半為清潔時間。

可在政府網上預約系統預約接種。

「即日籌」可代領 中心開放前15分鐘開始派

政府由去年9月22日起，將社區疫苗接種中心「即日籌」安排擴展至所有合資格接種者，可由他人代領，「即日籌」會在社區疫苗接種中心開放前15分鐘開始派發，而最後一節接種時段為中心關閉前1小時，詳見政府新聞公報。

●公立醫院新冠疫苗接種站：

大埔那打素醫院、仁濟醫院、東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、博愛醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院和律敦治醫院

*只提供復必泰疫苗，毋須預約

公立醫院新冠疫苗接種站地點及開放時間

●其他接種地點：

科興疫苗：

．醫管局指定普通科門診診所（名單及開放時間；透過政府網上預約系統預約）

．參與接種計劃私私家醫生或診所（名單；直接向相關私家醫生及診所預約）

復必泰疫苗：

．參與先導計劃的24個私營醫護機構服務地點（名單及預約和查詢熱線/網頁連結；直接向相關機構和診所預約）

流動接種站：

．每次提供單一款疫苗接種服務，即科興疫苗或復必泰疫苗，目前正提供復必泰疫苗（服務時間表）

．開放時間：上午10時至下午5時，最後即場報名時間為下午4時30分

．查詢及報名熱線：5193 0375（周一至五上午9時至下午5時，公眾假期休息）

新冠疫苗 相關資訊：

疫苗氣泡2月24日擴至599F章食肆及處所 顧客須最少打一針 員工限時打完兩針【附豁免組別】

接種第三針復必泰Q&A 元旦起可預約（附連結）【附疫苗中心資訊】