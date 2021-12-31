強制檢測｜又一城、工展會等60地點納強檢【附名單】 (10:27)

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於2022年1月1日或之前接受強制檢測：

屬再次檢測的指明地方

‧屯門屯門鄉事會路2A號愛定商場S區1樓S-126至S-127號舖香港達人（12月17日、20日或21日上午8時至10時）

‧油麻地砵蘭街46-48號地下皇牌冰廳（12月20日下午3時至5時）

‧屯門湖翠路2號美樂花園商場地下76號舖香港味道（12月16日上午10時至中午12時）

‧荃灣沙嘴道294號地下莎樂美餐廳（12月14日下午7時至9時）

‧油麻地新填地街188號地下永星冰室（12月3日或14日下午2時至4時）

‧屯門湖翠路2號美樂花園商場地下43及57號舖經典冰室（12月7日或14日上午10時至下午1時）

‧屯門湖康街2號一樓醫院管理局屯門湖康診所普通科門診診所（12月13日上午8時至下午1時）

‧屯門湖翠路168-236號海趣坊65號舖大快活（12月2日或10日上午9時至11時）

‧屯門湖翠路2號美樂花園68號地舖滋味餐廳小廚（12月5日、9日、11日、15日或18日上午10時至中午12時）

‧赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（南）機場社區檢測中心臨時延伸部分（12月22日下午1時至2時）

‧赤鱲角暢達路1號香港國際機場中場客運廊（12月1日至23日逗留逾一小時）

‧赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓3T105室（12月1日至23日任何一日的中午12時至下午2時）

‧屯門青松觀路23號屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨牀腫瘤科（12月17日上午8時至上午10時，或12月20日上午8時至下午1時）

‧由屯門市中心開出往機場（地面運輸中心）的E33線龍運巴士（12月1日至22日任何一日的上午11時至下午1時）

‧由機場（地面運輸中心）開出往屯門市中心的E33線龍運巴士（12月1日至22日任何一日的下午11時至11時59分，或12月2日至12月23日任何一日的凌晨零時至上午1時）

‧由東涌站開出往機場（客運大樓）（循環線）的S56線城巴（12月20日下午1時至3時）

‧油麻地果欄（12月20日下午2時至4時）

‧屯門青松觀路23號屯門醫院主座大樓地下藥劑部（12月20日上午10時至下午1時）

與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案曾到訪地方

‧九龍塘達之路80號又一城（12月27日下午1時至5時）

‧石硤尾邨第二期服務設施大樓地下4號舖大快活（12月28日中午12時至下午2時）

‧由澤安邨開出往東頭邨的2D線九巴（12月28日上午10時至11時）

‧深水埗南昌街89號南昌中心地下17-19舖日本城（12月28日下午1時至3時）

‧由澤安邨開出往石硤尾站（循環線）的30B線九龍區專線小巴（12月28日下午1時至3時）

‧屯門屯子圍135號（12月10日至30日逗留逾兩小時）

‧屯門明藝街10號安全樓地舖拾號公社（12月29日下午7時至10時）

‧葵芳興芳路223號新都會廣場L1-L4百老匯戲院（12月28日下午7時至11時）

‧屯門屯門鄉事會路83號 V City商場1樓L1-18號舖牛角日本燒肉專門店（12月27日下午8時至11時59分）

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪地方

‧堅尼地城龍華街20號觀龍樓1座（12月10日至30日逗留逾兩小時）

‧旺角西洋菜南街168號2樓必勝客（12月11日下午5時至7時）

‧赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A及8T005號舖麥當勞（12月16日下午7時至9時）

‧薄扶林域多利道250號英基學校協會西島中學12年級學生及曾面授該等學生的教師（12月9日至15日逗留逾一小時）

‧東涌藍天海岸2座（12月9日至30日逗留逾兩小時）

‧銅鑼灣耀華街3號百樂中心11樓1102A室（12月9日下午4時至6時）

‧東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店灣景薈地下G08號舖Dear . Coiffure（12月13日下午5時至7時）

‧東涌海濱路12號藍天海岸商場地下12號舖Market Place by Jasons（12月13日下午7時至8時）

‧赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號舖Gordon Ramsay Plane Food To Go（12月16日下午5時至7時）

‧由堅尼地城站開出往香港仔（湖南街）的58線港島區專線小巴（12月10日至15日任何一日的上午7時至9時）

‧由堅尼地城站開出往貝沙灣的58M線港島區專線小巴（12月10日至15日任何一日的上午7時至9時）

‧由美景臺開出往干諾道中（永安集團大廈）（循環線）的HR88線居民巴士（12月10日至15日任何一日的下午2時至4時）

‧由香港仔（湖南街）開出往堅尼地城站的58線港島區專線小巴（12月10日至15日任何一日的下午2時至4時）

‧由田灣邨開出往石塘嘴的43M線巴士（12月10日至15日任何一日的下午2時至4時）

‧中環荷李活道1-13號華懋荷李活中心LG樓The Iron Fairies & Co（12月27日下午10時至11時59分）

‧赤鱲角觀景路8號國泰城（12月22日下午5時至6時）

‧由國泰城開出往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士（12月22日下午5時至7時）

‧金鐘金鐘道88號太古廣場2期LG1層Great Food Hall（12月20日下午7時至8時）

‧中環鴨巴甸街24-26號地舖Pici（12月27日下午8時至10時）

‧尖沙嘴柯士甸道西88號戲曲中心（12月10日下午4時至7時）

‧黃竹坑黃竹坑道54號M Place 17樓1704室巴貝爾電影工作室（12月11日上午10時至中午12時）

‧淺水灣淺水灣道56號2座（12月10日至30日逗留逾兩小時）

‧由天逸開出往友愛的751線輕鐵（12月30日上午9時至10時）

非本地確診個案曾到訪地方

‧赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓6樓（鄰近65號登機閘口）玉衡堂商務貴賓室（12月24日上午9時至下午1時）

‧尖沙嘴金巴利道26號1樓殿大喜屋日本料理（12月13日上午11時至下午2時）

‧灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市（12月12日上午9時至10時）

‧旺角彌敦道601號創興廣場14樓馬辣台式鴛鴦火鍋（12月11日下午6時至9時）

‧銅鑼灣波斯富街24-30寶漢大廈3-4樓必勝客（12月11日下午1時至4時）

‧銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會（12月11日上午11時至下午1時）

‧灣仔皇后大道東200號利東街地下G28-G29號舖廉記冰室（12月11日上午9時至11時）

‧灣仔天樂里6-18號恒安大廈地下D及E舖金記冰室（12月10日下午5時至8時）

‧香港仔南寧街1-5號香港仔中心第三期1樓龍薈（12月10日上午10時至下午1時）

‧灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店（12月10日至14日逗留逾兩小時）

其他較早到期的強制檢測公告