新冠疫苗第三針｜接種第三針復必泰Q&A　元旦起可預約（附連結）【附疫苗中心資訊】 (21:39)

●什麼人合資格接種第三劑復必泰疫苗？

‧年滿18歲或以上、已完成接種兩劑復必泰疫苗後相隔至少6個月的人

‧有個別需要（如離港外遊）並已接種第二劑疫苗最少3個月的人，可前往社區疫苗接種中心，工作人員會視乎情況酌情安排提早接種第三劑疫苗

‧免疫力弱者（例如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人等），於接種日出示醫生證明，可在接種第二劑疫苗後4周至3個月內接種第三劑疫苗

●新冠康復者打第二針須符合什麼條件？

‧新冠康復者已接種一劑疫苗並滿6個月，可前往社區疫苗接種中心接種

‧新冠康復者若有個別需要（如離港外遊）並已接種第一劑疫苗最少3個月，可前往社區疫苗接種中心，工作人員會視乎情況酌情安排提早接種第二劑疫苗

●12至17歲青少年打第二針須符合什麼條件？

‧已接種一劑復必泰疫苗並滿12周

‧有特別需要（例如離港升學）而選擇在第21日後接種第二劑復必泰疫苗，必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，由家長親自陪同前往社區疫苗接種中心接種

註︰接種復必泰的青少年將被安排於大腿前外側中段部位進行肌肉注射，青少年可穿易於穿除的衣物以便接種。

●社區疫苗接種中心

‧接種復必泰疫苗︰西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、荔枝角公園體育館、葵涌林士德體育館、元朗體育館、沙田香港中文大學醫院、黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心

‧接種科興疫苗︰北角渣華道體育館、佐敦官涌體育館、沙田源禾路體育館

開放時間

‧黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心開放時間︰逢周一、周二、周四及周五上午10時至下午6時；周三休息

‧其餘8間社區疫苗接種中心開放時間︰每日上午8時至晚上8時

【更多詳情可參見政府新聞公報】