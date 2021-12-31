市民眼中2021新聞大事：奧運「令港人有一刻喜悅」、安心出行「最多港人用手機對準事物」｜2021年回顧 (08:25)

●奧運

「今年唯一令港人有一刻喜悅的就是香港運動員奪獎的那刻。在限聚令及國安法下，奧運成為今年大家僅有再次凝聚起來的機會。也許往後再沒有『香港』運動員，但大家都會記得這刻我們的身分。」（Mr Kwan）

「自己有玩體操，知道運動員付出好多努力，覺得自己未有能力代表香港，但替佢哋開心。」（姓馮中四生）

相關報道：東京奧運 明報焦點報道一覽（8月8日）

●安心出行

「2021年最多香港人用手機對準嘅事物──安心出行QR code。」（傅先生）

相關報道：強制安心出行新規實施 買外賣需否掃碼？一文睇清豁免條件（12月9日）

●M+博物館

「M+博物館『焦點空間』的錄像雕塑，莊嚴的十字架配搭廣東話文字，不同文化體系互相碰撞。站在十字架雕塑下的觀眾像是虔誠的信徒。」（張小姐）

相關報道：M+博物館6大專題展覽、藏品【短片．多圖】（11月11日）

●野豬

「漁護署無考慮野豬感受，冇尊重佢哋嘅權利。感到難過憤怒，大家都係生命，點解扼殺佢哋生存權利。」（姓徐中四生）

相關報道：漁署新政策首擊 7頭即場「人道毁滅」 餌誘野豬下山捕殺 關注團體轟卑劣（11月18日）

●移民潮

「今年特別多人移民離開香港，自己唔會走亦無諗住走，去到人哋國家始終係『二等公民』，亦覺得移民係失多過得，香港衰極都係自己土生土長的地方，唔捨得。」（余先生）

「2021 disconnected and reconnected。相簿內有很多機場、酒樓話別的大合照，而躲在一角好友相贈的特別版口罩，提醒自己在傷感離別之時，原來也是重新連結之機。2021，眼淚鼻涕、得閒飲茶，悲喜交雜。」（Sharon）

「有好多朋友出國移民讀書，送機時感非常不捨，但無喊。」（殷同學）

「有朋友赴加拿大，認為嗰邊生活好啲……兩人從小學相識至今約5、6年。」（梁同學）

「今年好多朋友到國外移民或讀書，有一、兩個已出國，有兩個準備出國。好突然，大家相識逾十年，由細識到大，雖然不捨，但認為朋友有好的發展亦替佢開心。」（區同學）

相關報道：機場連日大批市民離港 赴英市民：移民因港言論思想自由急劇惡化【短片】（6月30日）

●國安法

「國安法令人人自危，很多朋友去了外國；唐英傑案最深刻，外國朋友問香港發生什麼事。」（李先生）

相關報道：唐英傑囚9年 官指七一煽動「嚴重」 恐怖活動罪「因主張分裂國家」加刑（7月31日）

●新冠疫情

「以前幾十年都未試過咁樣。」（鄭先生）

「小朋友返學要用zoom，冇得託管，要屋企人幫手。」（林先生）

「韓國女團Blackpink成員Lisa確診，作為Blackpink粉絲，為Lisa感到擔心。」（11歲小學生）

2021年回顧系列 相關報道：

一字詞總結2021年 「新秩序」「移民」「MIRROR」｜2021年回顧【短片】

市民疫下親親大自然賞美景 「香港真係好靚」｜2021年回顧【多圖】