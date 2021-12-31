一字詞總結2021年　「新秩序」「移民」「MIRROR」｜2021年回顧【短片】 (09:04)

●疫情衍生：

「唔開心」──因為疫情令好多人冇嘢做，通唔到關，加上𠵱個病令屋企人過咗身。（何先生）

「苦等」──等疫情過去但病毒一直變種，遙遙無期所以加上「苦」。（蔡小姐）

「苦」──苦於兩年沒有去旅行，想疫情快完結可以去旅行。（梁同學）

「盼」──盼望疫情過去，盼望唔使再戴口罩，盼望生活回復正常，盼望紛爭減少，盼望香港會更好。（葉小姐）

「沒完沒了」──新冠疫情持續兩年仍未完，政府曾稱不會強制市民接種疫苗和不會強制用「安心出行」，但現時連去堂食也要用安心出行，又打算要求市民「連探孫仔都要打針」，疫情和政府的「反口覆舌」都是沒完沒了。（梁小姐）

「失望」──打完針去旅行返香港仲係要隔離，失望；打完針用埋安心出行睇戲仲係要戴口罩冇得食爆谷，失望；圍堵政策圍堵咗成年都仲係有確診個案，失望。（Ms Chow）

「新秩序」──政制改變，疫下限聚，強制安心，連寫紙仔也不可以，研究疫苗護照等。香港形同新世界，固有程序形同虛設，所謂諮詢無視民意，一聲令下，要變就變。（黃小姐）

「變」──今年香港有好多變化，疫情下的變化更為多，令生活、關係、工作、上學都有所轉變，所以令我更珍惜所有。（Wendy）

「平淡」──因為新型冠狀病毒疫情，大家無法到外地旅遊，大型活動亦有不少限制，加上Delta、Omicron等變種病毒，令原本可以外遊的希望變得渺茫，希望下年可以去旅行。（何小姐）

「無聊」──疫情來到第二年，就好似被困咗兩年。（許小姐）

「鬱悶」──回想2021年，大部分時間都喺口罩下度過，心情鬱悶，有氣難舒，連同事樣子都記唔清，希望出年唔使再戴口罩，可以去旅行抖吓氣。（B小姐）

「悶」──無得去旅行，放假無地方去；香港新聞「都係咁」，愈嚟愈少嘢可以講，社會愈嚟愈悶。（Mr Wong）

「悶」──因為疫情，食肆、做gym有好多限制。（鄭先生）

「累」──因為疫情，課程好緊迫，功課、小測、練習繁重，感「好累」。（殷同學）

「忐忑」──因為疫情未完， 擔心小朋友，工作亦有影響。（林先生）

「有希望」──疫情慢慢受控，由半日制變返全日制上堂，愈來愈美好。（姓徐中四生）

「開心」──可以返學校，見番兩年冇見過嘅同學。（姓任小四生）

「適應」──我居於澳洲悉尼市，這裏的人不習慣使用口罩，保持社交距離也是新的概念。悉尼大部分居民踏入2021年終於適應這種「與疫共存」的生活方式。（Owen）

●社會議題衍生：

「移民潮」──學校有很多人移民。（姓謝中四生）

「移民」──2021年大家總有認識嘅人移民，朋友見面一定討論嘅話題。（任小姐）

「離別」──今年去機場，不再是為了旅遊，而是送別好友。身邊一個又一個朋友移民離港，下次再見已不知何時，只希望終有一天，大家都能在香港重聚，再次相見。（PY）

「機場」──2021年身邊不少朋友相繼離開香港，離別成為了生活的一部分。經歷了感情的散失，也目睹城市的光彩逐步消逝。（SC小姐）

「香港加油」──渣馬時在沒有理由下禁止跑手使用印有「香港加油」衣物參賽，可見本港言論自由進一步收窄。（B先生）

「崩壞」──47人初選案、《蘋果》停運、支聯會、民陣解散，這些事情在今年前，並不會想像到會發生。或許說我們預料到會面臨這刻的困境，但絕不是來得這麼迅速……（Mr Kwan）

「消散」──各民間團體的解散、移民潮等，一去不復再。（K小姐）

「然後」──經歷抗爭，肺炎，百業蕭條，疫苗，移民，沒有了「港人治港」，香港現在依照劇本走到這點。然後呢？ ！（Johnson）

「被迫」──被迫「安心」、被迫打針、被迫與朋友斷交、被迫收聲（開聲講不投票都怕被控告）、被迫宣誓……（莊小姐）

「忍」──2021年想旅行嘅時候，忍；2021對社會，工作環境憤怒不滿，忍；2021面對離別，想喊，忍。（傅先生）

「頹」──今年的香港不少事情都令人感到無助，疫情導致無法到外地旅行，本地亦少了許多活動；《港區國安法》令多人被捕；政府凍結香港《蘋果日報》及其創辦人黎智英的資產和資金，《蘋果日報》停刊等。（Y小姐）

「倦」──見到香港嘅改變……已經唔係我哋熟悉嘅……覺得好倦……（Vincent）

「痛」──第一，與屋企人分離；第二，好心痛香港𠵱家變到咁嘅情形，好多嘢無咗邏輯，連人性都無咗；第三，我唔覺得將來嘅香港會有前景，特別係一啲無可能離開香港嘅小朋友，心痛佢哋正面對緊一啲有違咗正常嘅嘢，例如原則、價值；第四，見到有無辜嘅人繼續被打壓、坐監。（AC）

「隨心」──今年社會上有很多不同的聲音、倡議、意見等，但我們應該跟隨本心，堅持己見。（L小姐）

「愁」──過去一年疫情不見盡頭，香港經濟一池死水，死唔去又好唔番，亦眼見不少香港人移民，希望香港新一年能否極泰來，衝出困局。（余先生）

「等」──2021年一直在等，等通關，等選舉，等上庭，等判刑，等退休，等上機，等上車，等移民，等派錢，等幾時可以除口罩，最終還要等候多久？（Mark）

「大倒退」──「一國兩制」經不起2019年「反送中」運動的考驗，將回歸前後建立的民主和自由扼殺，不容異見聲音。（愁）

「退」──好多嘢退番去以前嘅年代，𠵱家講嘢要小心啲，講嘢之前要諗清楚會得罪咩人。（李先生）

「變」──霑叔提醒香港人「變幻原是永恆」，但2021年香港的種種變化，仍然叫人措手不及。要學懂珍惜，既是當中的教訓，也許更是應變之道？（Wai）

●與香港音樂有關：

「MIRROR」──令大家對「樂壇」重新留意，雖然佢哋屬「偶像」，但已令人對「香港樂壇」、「香港明星」重燃希望。（何小姐）

「樂壇未死」──常言道香港樂壇已死，但今年MIRROR成功掀起追星熱潮，港人重新關注本地歌手，大批新血湧現，競爭激烈，證明樂壇未死。（Amy）

●與個人有關：

「離別」──一家五口離開一個自己熟悉嘅地方，百般不捨亦奈何。（EL）

「矛盾」──自從轉新工後，經常感到矛盾與不安。慶幸原來也有不少「志同道合」之士，心中豁然開朗。（馮小姐）

「平淡」──原來，除咗做人做事要有勇氣，唔做一件事都要有勇氣。人生另一階段「歸於平淡」，原來都要勇氣。（Eddie）

「攰」──今年做咗好多嘢，想休息，順便呼籲吓其他香港人抖吓啦。（張小姐）

「重生」──2021，真相令我蘇醒……被瞞騙、被冷落……活在謊言中……被傷害……狠狠的！遠離傷痛，謹守尊嚴，面對逆境，選擇堅強，擁抱新的生活，重獲新生！（火棘歐石楠）

「開心」──會用開心形容2021，因為今年讀書成績比上年好咗，所以開心。（8歲尚霖）

「好開心」──平時都好樂觀，有好多朋友一齊玩，例如去了長洲、南丫島。（小六生梁同學）

「失去」──今年經歷人生巨變，失去了人生最重要的東西，仍然感到徬徨。（M小姐）

●其他：

「有愛」──香港呢個地方仍然好有愛。（姓馮中四生）

「開心」──留喺屋企玩遊戲。（姓袁小五生）

「悶」──冇得出街去旅行。（姓袁小六生）

「無奈」、「麻木」──祝願身處地球上每一位香港人身體健康，生活愉快！（何小姐）

「世事常變」。（李女士）

「快」──覺得今年過得好快……今年好多嘢都復蘇，部分學校回復全日課，好多嘢都似好趕，尤其是學習方面，因為之前zoom上堂hea啲。（區同學）

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