【題外話】跨年夜與眾星倒數　齊齊迎接2022年　戶外、電視及網上直播　全球同步感受熱鬧氣氛 (18:23)

M+博物館外牆亮時鐘 引領全場歡呼倒數

M+博物館是亞洲首間視覺文化博物館，11月開幕已經成為市民爭相參觀的新地標。今次旅發局復辦實體倒數，M+博物館也成為活動的主要場地。「香港跨年倒數演唱會」獲西九文化區管理局鼎力支持，讓市民感受大型戶外音樂會之餘，大會亦安排在M+博物館外牆大屏幕上亮起時鐘，引領全場齊聲倒數。

人氣歌星與管弦樂團合作 舉行盛大演唱會

「香港跨年倒數演唱會」一定成為城中焦點人氣派對，主辦單位邀請一眾年輕人氣歌手及組合，包括江海迦（AGA）、許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）、馮允謙、鄭欣宜和超人氣組合MIRROR傾力獻唱。他們更會聯同在2019年成為亞洲首個榮獲英國《留聲機》年度管弦樂團大獎、獲譽為亞洲頂尖古典管弦樂團之一的香港管弦樂團合作，現場擦出音樂火花。

線上線下同歡 完美度過跨年夜

「香港跨年倒數演唱會」另一特色，是線上線下同步舉行。旅發局以抽獎形式送出3000張門票外，亦會透過電視及網上平台直播演唱會，誠邀所有人士歡度跨年夜。旅發局總幹事程鼎一表示：「在疫情下，旅發局仍一直透過不同的宣傳推廣工作，維持香港在內地及國際的曝光和正面形象，今次精心籌備『香港跨年倒數演唱會』，我們有信心在防疫及公共衛生的大前提下，舉辦一場盛大的跨年倒數演唱會，向全球展示香港踏入新一年的熱鬧氣氛。」

香港跨年倒數演唱會

日期及時間：2021年12月31日晚上10:00至2022年1月1日凌晨00:30

地點：九龍西九文化區藝術公園大草坪

網上直播頻道：https://www.facebook.com/hk.discoverhongkong（facebook）

https://www.youtube.com/user/hongkong（YouTube）

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