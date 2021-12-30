樂悠咭｜明年1月1日起3個月內滿60歲者可申請樂悠咭　設4臨時服務中心協助【附申請方法及中心地址】 (13:00)

4間臨時服務中心資料：

．灣仔告士打道5號稅務大樓30樓3030室

．旺角彌敦道750號始創中心19樓1917-1918室

．沙田大圍顯和里5號顯徑鄰里社區中心2樓會議室

．天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓4樓401B室

辦公時間：周一至五上午9時至下午8時、周六上午9時至下午1時、周日及公眾假期休息

60至64歲合資格者須持有「樂悠咭」才可於明年2月27日起享用2元乘車優惠。八達通公司至今共收到逾51.6萬份申請，估計佔1957至1961年出生人口約85%。

申請方法：以八達通App申請（教學短片）

．下載八達通App

．拍攝並上載身分證正本、彩色護照證件相片

．填妥個人資料

．透過八達通App遞交電子申請表

申請方法：以郵遞表格申請

．於指定地點（派發地點一覽）索取申請表格：部分港鐵客務中心、運輸署牌照事務處、民政事務處民政諮詢中心、政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心；或在網上下載申請表格。

．郵遞寄出

．填妥申請表格，並貼上身分證副本及彩色護照證件相片

申請「樂悠咭」詳情可瀏覽八達通網頁。