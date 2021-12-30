強制檢測｜金禧花園1座、新城市廣場Shake Shack、又一城Taste等14地點納強檢【附名單】 (10:07)

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月31日或之前接受強制檢測：

．大圍積輝街2-18號金禧花園1座（12月7日至29日曾逗留逾兩小時）

．大圍積福街38號東華三院冼次雲小學（12月7日至16日曾逗留逾一小時）

．沙田銀城街1號置富第一城地下G33A及G33B號舖星巴克咖啡（12月11日下午3時至5時）

．沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓153-154號舖Shake Shack（12月7日下午6時至8時或12月14日下午8時至10時）

．九龍塘達之路80號又一城香港鐵路層5號Taste（12月11日下午3時至4時）

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的確診輸入個案曾到訪的地方（屬再次檢測）

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月31日或之前接受強制檢測：

．旺角豉油街50號富達大廈1樓A號舖及2樓6號單位連平台大家樂（12月10日下午12時30分至1時30分）

．油麻地彌敦道498–500號地舖紅茶（12月9日下午2時至3時）

．赤鱲角觀景路8號國泰城（11月26日至12月16日曾逗留逾一小時）

．旺角洗衣街59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）（12月15日下午7時至8時）

．油麻地東方街9號地下生記粥麵（12月15日下午2時至3時）

．曾乘搭任何由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼S64的龍運巴士（12月4日下午3時至4時或12月11日下午3時至4時）

．油麻地碧街50及52號地下OK便利店（12月10日下午4時至5時）

．油麻地彌敦道494-496號晉利商業大廈地下萬寧（12月10日下午7時至8時）

．旺角廣華街1號仁安大廈地下6號舖惠康（12月15日下午7時至9時）

其他較早到期的強制檢測公告