2021回顧｜港人最關心資訊有邊啲？消費券、疫情、好去處熱點一文睇清【附最高瀏覽量熱點首10位】 (20:07)

消費類：

這大半年來最多讀者瀏覽的，是政府電子消費券相關的熱點，當中最多人關心如何使用八達通領取消費券，其次是登記領取消費券的實用資訊、消費券可否轉讓或由家人代領等，以下為10篇相關「熱點」中，瀏覽量最高的3篇：

電子消費券｜消費券首期發放 八達通如何領券？想盡早拎第三期留意一日期【短片】（8月1日）

電子消費券｜用八達通想拎第三期消費券須累積「合資格消費」 查閱「合資格消費」紀錄教學（8月15日）

電子消費券｜一文集齊實用資訊連結【附連結】（7月4日）

疫情類：

新型冠狀病毒肆虐兩年，當中最多讀者瀏覽的單一篇疫情相關熱點是「香港健康碼」（港康碼）開通消息。至於今年2月展開新冠疫苗接種計劃、各界推出的疫苗獎賞，以及在食肆推行的「疫苗氣泡」分類營運模式相關資訊，亦吸引讀者瀏覽。以下為5篇相關「熱點」中，瀏覽量最高的3篇：

健康碼｜港康碼12月10日開通 安心出行更新至3.0版本（12月9日）

疫苗獎賞｜各大抽獎陸續截止登記 重要日期一覽【附實用登記連結】（8月8日）

疫苗氣泡｜食肆「ABCD」營運模式詳情一覽（4月29日）（註：現時食肆運作模式已更新，詳見食環署網頁）

休閒觀賞類：

不少市民愛趁周末或假日出外放鬆身心，今年9月開放的炮台山東岸公園主題區景色資訊，是最多人瀏覽的「好去處」熱點，其他吸引讀者的休閒觀賞類熱點，還包括花展、科學館彼思動畫展，以及今年5月的血月月全食和超級月亮等。

好去處｜炮台山東岸公園主題區開放 維港首條向公眾開放防波堤 盡覽360度海景（9月24日）

花展2021｜中環海濱長廊賞鬱金香【短片】（3月17日）

血月月全食＋超級月亮｜「超級月全食」太空館網上直播 屯門、大埔、黃埔海濱可賞紅月亮【附直播連結】（5月26日）

科學館彼思動畫展 網上預約入場【附預約連結】（7月29日）

搞笑動物攝影獎結果出爐 「痛苦猴」奪總冠軍 16得獎作品逐個睇【多圖】（11月18日）

飲食類：

俗語說「民以食為天」，飲食類熱點自然受讀者關心，當中最多人關注一篇，由營養師介紹什麼人不宜飲老火湯，以及飲老火湯的注意事項。另一篇受歡迎的飲食類熱點，則關於消委會測試發現，不少人愛當作零食的餅乾驗出基因致癌物。

老火湯忌隔夜翻熱飲 營養師：4類人不宜飲老火湯（3月23日）

消委會．餅乾｜60款包裝餅乾全檢出基因致癌物 污染物評分最差7款包括無印良品紅豆夾心餅【附名單．短片】（10月18日）

熱話類：

2021年熱門話題當然不少得人氣男團MIRROR及移民潮，以及「打工仔」關注的風球。

．測試人氣男團MIRROR有多「無處不在」的「一周實驗」（MIRROR無處不在？一周實驗看MIRROR「出沒」（9月5日））

．6月連日有市民離港，當中不少人移民，明報電子平台組記者到機場訪問移民者的離港原因（機場連日大批市民離港 赴英市民：移民因港言論思想自由急劇惡化【短片】（6月30日））

．10月熱帶氣旋「圓規」襲港相關天氣資訊（圓規．天氣｜天文台：圓規入港800公里範圍後發三號強風信號【短片】（10月11日））

最高瀏覽量熱點首10位：

1）健康碼｜港康碼12月10日開通 安心出行更新至3.0版本（12月9日）

2）疫苗獎賞｜各大抽獎陸續截止登記 重要日期一覽【附實用登記連結】（8月8日）

3）電子消費券｜消費券首期今發放 八達通如何領券？想盡早拎第三期留意一日期【短片】（8月1日）

4）電子消費券｜用八達通想拎第三期消費券須累積「合資格消費」 查閱「合資格消費」紀錄教學（8月15日）

5）電子消費券｜今起登記 一文集齊實用資訊連結【附連結】（7月4日）

6）MIRROR無處不在？一周實驗看MIRROR「出沒」（9月5日）

7）消費券第三期｜八達通最早12月16日領第三期券 11月30日前須滿4000元合資格消費（11月13日）

8）好去處｜炮台山東岸公園主題區周六開放 維港首條向公眾開放防波堤 盡覽360度海景（9月24日）

9）老火湯忌隔夜翻熱飲 營養師：4類人不宜飲老火湯（3月23日）

10）搞笑動物攝影獎結果出爐 「痛苦猴」奪總冠軍 16得獎作品逐個睇【多圖】（11月18日）

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