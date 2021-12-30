消委會報告回顧．家品家電篇：熱水爐、氣炸鍋、吸濕劑、冷氣機、減醣電飯煲、雪櫃｜2021年回顧 (09:17)

●熱水爐

消委會聯同機電工程署測試16個品牌共20款家用氣體熱水爐樣本，13款樣本總評同獲4.5分（5分為最高分），不過不同品牌樣本的售價差異大。

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●氣炸鍋

消委會測試12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，發現6款存在不同安全隱患，包括部件溫度升幅過高、絕緣距離不足、接地裝置欠佳等。

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●吸濕劑

消委會測試20款家用吸濕劑，發現樣本表現差異甚大，吸濕量最多相差逾八成半，其中3款可重用竹炭╱活性炭樣本的每日平均吸濕量近乎零。

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●冷氣機

消委會測試14款俗稱「匹半」的變頻式分體冷氣機，假設所有樣本於相同製冷需求的環境下使用，估算每年所需電費。按消委會估算，能源效益較低的樣本日立Hitachi，比能源效益較高的三菱重工，每年須多付約56%電費。

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●減醣電飯煲

消委會測試市面11款減醣電飯煲，其中4款樣本減醣效果低，一款樣本的減醣飯碳水化合物含量較正常米飯的高出1.7%（每100克米飯計），為寶康達Primada PCL160。

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●雪櫃

消委會測試17款中小型雪櫃，發現變頻式壓縮機型號的整體效能較高，但個別直冷式雪櫃（即有霜雪櫃）的全年電費可較無霜雪櫃低逾七成；而有霜的直冷式雪櫃雖然頗為省電，但要定期融雪清理。

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