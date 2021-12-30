消委會報告回顧．食物營養篇：素食、芝士、牛奶、水果乾、餅乾、果仁、火腿火雞片｜2021年回顧 (08:04)

●素食

消委會聯同食安中心檢測市面食肆10種共99款素菜樣本，發現菠蘿素咕嚕肉的平均糖含量最高，芋頭魚每100克總脂肪含量平均值達17克（屬高脂水平）。

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●芝士

消委會測試40款芝士，發現九成（36款）樣本屬高脂或高鈉，有18款更是高脂兼高鈉。

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●牛奶

消委會測試市面40款牛奶及牛奶飲品，發現「較低脂」牛奶飲品與「低脂」牛奶飲品的總脂肪含量可相差約一倍。

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●水果乾

消委會測試31款預先包裝水果乾，全部樣本的糖含量均屬「高糖」，其中以提子乾類別的平均糖含量最高，杏脯的平均糖含量最低。

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●餅乾

消委會測試市面60款預先包裝餅乾樣本，發現全部樣本檢出在加工過程中產生的污染物，包括基因致癌物環氧丙醇及／或丙烯酰胺，當中逾七成半（46款）同時檢出3種污染物（環氧丙醇、氯丙二醇及丙烯酰胺）。

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●果仁

消委會測試33款花生和堅果食品，結果發現逾九成半（32款）樣本屬「高脂」，5款樣本達「高糖」或「高鈉」。

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●火腿火雞片

消委會測試23款火腿及7款火雞片，發現逾九成（28款）屬高鈉。

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