《選擇》MIRROR經典封面大抽獎　玩facebook遊戲贏MIRROR 6子加簽封面 (13:12)

MIRROR經典封面大抽獎

參加方法：即日起至2022年1月3號，先在選擇月刊facebook帖文留言「 #45HB 」，tag兩名朋友，然後玩遊戲答問題，3款玩法可選：

1. 答對2條關於MIRROR當期《選擇》月刊的問題。

2. 現有或即時登記的1/2/3年訂戶 （網上版或印刷版）答對2條關於MIRROR當期《選擇》月刊的問題。

3. 12月刊（第542期）讀者於第542期月刊的問題找出「鏡」及「一秒間」。

註：每個玩法只能玩一次，否則會被取消資格，每個玩法各設四名得獎名額 ⭐得獎結果將於2022年1月20號公布。

《選擇》月刊遊戲詳情及規則：ccchoice.org/45thgameII