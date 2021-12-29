《選擇》MIRROR經典封面大抽獎　玩facebook遊戲贏MIRROR 6子加簽封面 (13:12)

《選擇》月刊創刊45周年，選擇月刊facebook昨日（28日）宣布，「加碼」推出MIRROR經典封面大抽獎，並請到MIRROR其中6名成員，包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、邱士縉（Stanley）和邱傲然（Tiger）加簽第511期（2019年5月）封面。即日起至2022年1月3日，網民只需於《選擇》月刊facebook帖文下留言，玩遊戲答問題即可參加抽獎，得獎名單將於2022年1月20日公布。
MIRROR經典封面大抽獎
參加方法：即日起至2022年1月3號，先在選擇月刊facebook帖文留言「 #45HB 」，tag兩名朋友，然後玩遊戲答問題，3款玩法可選：
1. 答對2條關於MIRROR當期《選擇》月刊的問題。
2. 現有或即時登記的1/2/3年訂戶 （網上版或印刷版）答對2條關於MIRROR當期《選擇》月刊的問題。
3. 12月刊（第542期）讀者於第542期月刊的問題找出「鏡」及「一秒間」。
註：每個玩法只能玩一次，否則會被取消資格，每個玩法各設四名得獎名額 ⭐得獎結果將於2022年1月20號公布。
《選擇》月刊遊戲詳情及規則：ccchoice.org/45thgameII
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