強制檢測｜52地點納入強制檢測　包括愉景灣渡輪碼頭、石塘嘴體育館【附名單】 (10:48)

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月30日或之前接受強制檢測：

．石塘嘴皇后大道西470號石塘嘴市政大廈5至6樓石塘嘴體育館（12月26日下午7時至下午8時、12月27日上午8時至上午9時或下午4時至下午5時）

．石塘嘴皇后大道西513號尼斯花園地下B舖馬六（12月27日下午2時至下午3時）

．上環德輔道中199號無限極廣場地下G01舖名創優品（12月25日上午10時至上午11時）

．大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城（12月12日上午7時至10時、12月21日凌晨零時至上午4時或12月22日下午6時至8時）

．中環皇后大道中99號中環中心19樓1901-05室植齒及頜面外科中心（12月13日下午3時至下午4時）

．石塘嘴卑路乍街8號西寶城低層地下LG07號舖麥當勞（12月13日下午5時至下午6時）

．西營盤皇后大道西488號新安大樓地下中信銀行（國際）（12月13日下午3時至下午4時）

．上環必列者士街1號地舖Oolaa（12月22日下午2時至下午4時）

．中環荷李活道10號大館（12月22日下午2時至下午3時）

．中環皇后大道中37號余道生行地庫麥當勞（12月22日中午12時至下午2時）

．灣仔港灣道6-8號瑞安中心2樓200號室港島智能身分證換領中心（12月21日下午8時至下午9時）

．灣仔莊士敦道60號嘉薈軒1樓9號舖Ruam（12月21日下午6時至下午8時）

．銅鑼灣百德新街2至20號恒隆中心（12月21日下午4時至下午5時）

．銅鑼灣糖街2-8號Cinema City（12月21日下午1時至下午3時）

．銅鑼灣怡和街46-54號地下至2樓麥當勞（12月21日下午1時至下午2時）

．愉景灣D'Deck1樓105B號舖Koh Tomyums Thai Restaurant（12月20日下午6時至下午8時）

．東涌富東廣場地下18-19號舖八方雲集（12月6日中午12時至下午1時、12月14日下午3時至下午4時、12月17日下午2時至下午4時或12月20日下午3時至下午5時）

．大嶼山梅窩涌口街21號地舖Pause Cafe（12月13日上午10時至中午12時或12月20日下午1時至下午3時）

．旺角煙廠街1-3號鴻祥大廈地下E號舖八方雲集（12月19日下午4時至下午6時）

．旺角道30-36號寶安大樓一樓全層及地下F號舖麥當勞（12月19日下午1時至下午3時）

．愉景灣海澄湖畔路96號地下G28號舖Paisano's Pizzeria（12月18日下午7時至下午9時）

．愉景灣D'Deck地下G09號舖Hemingway's By The Bay（12月18日下午4時至下午6時）

．鴨脷洲海怡半島海怡西商場地下5號舖八方雲集（12月18日下午2時至下午4時）

．愉景灣愉景廣場地下G25號舖Fusion by PARKnSHOP（12月12日下午8時至下午9時、12月14日下午4時至下午6時、12月15日下午8時至下午10時或12月17日下午9時至下午11時）

．愉景灣D'Deck 地下G04舖及1樓103號舖ZAKS（12月16日下午7時至下午9時）

．中環威靈頓街88-90號地下BEP Vietnamese Kitchen（12月16日下午2時至下午4時）

．中環荷李活道23號金珀苑地舖Paisano's Pizzeria（12月16日下午2時至下午3時）

．灣仔軒尼詩道130號灣仔電腦城（12月15日下午5時至下午7時）

．灣仔道146號明豐大廈地舖八方雲集（12月15日下午4時至下午6時）

．愉景灣D'Deck 地下G01A號舖Pacific Coffee（12月15日下午2時至下午4時）

．愉景灣D'Deck 地下G02號舖麥當勞（12月12日上午7時至上午8時或12月15日下午1時至下午2時）

．九龍城賈炳達道賈炳達道公園（12月14日下午11時至12月15日凌晨零時）

．東涌文東路29號東涌北公園（12月6日中午12時至下午1時或12月14日下午3時至下午4時）

．九龍塘達之路80號又一城G25號舖望月樓（12月27日下午1時至下午3時）

．九龍塘達之路80號又一城LG1-40 Apple Festival Walk（12月27日上午11時至中午12時）

．曾乘搭任何由屯門（山景邨）開出往灣仔（會展）路線號碼961的巴士（12月25日下午1時至下午3時）

．曾乘搭任何由國泰城開出往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士（12月21日上午2時至上午4時）

．曾乘搭任何由屯門巿中心開出往佐敦（西九龍站）路線號碼60X的巴士（12月27日上午10時至中午12時）

．曾乘搭任何由灣仔（會展）開出往屯門（山景邨）路線號碼961的巴士（12月27日下午4時至下午5時）

．大嶼山愉景灣渡輪碼頭（12月12日下午1時至下午3時、12月15日下午3時至下午4時、12月16日上午9時至上午11時、12月18日上午9時至上午11時、12月19日上午11時至下午1時、12月21日上午11時至下午1時、12月22日上午11時至下午1時或12月27日上午7時至上午8時）

．中環三號碼頭（12月15日下午7時至下午9時、12月16日下午7時至下午8時、12月18日下午4時至下午5時、12月21日下午9時至下午11時、12月22日下午5時至下午7時或12月27日上午11時至中午12時）

．香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（12月14日下午11時至12月15日上午4時）

．中環康樂廣場2號郵政總局（12月13日下午3時至下午8時）

．佐敦道1號拔萃女書院就讀中四（指明級別）的學生，及曾面授該等指明級別學生的教師（12月7日上午9時至中午12時或12月13日上午8時至中午12時）

．跑馬地體育道3號香港足球會（12月9日下午6時至下午11時、12月10日下午1時至下午6時或12月12日上午8時至下午1時）

．銅鑼灣時代廣場10樓1004號舖Greenhouse（12月10日中午12時至下午4時）

．中環紅棉路23號香港壁球中心（12月7日下午4時至下午9時、12月9日下午4時至下午7時或12月11日下午2時至下午7時）

．堅尼地城石山街12號堅尼地城社區綜合大樓地下堅尼地城郵政局（12月8日下午2時至下午7時）

．石塘嘴卑路乍街8號西寶城1樓117號舖薩莉亞意式餐廳（12月8日上午11時至下午3時）

．薄扶林道89號寶翠園6座（12月6日至12月28日期間曾身處超過兩小時）

其他

．黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）（12月15日至12月28日期間曾身處超過兩小時）

其他較早到期的強制檢測公告