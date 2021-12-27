新冠肺炎｜西安爆疫本土確診連續兩日過百　封城全民禁足如死城【圖輯】 (18:32)

西安本月25日及26日分別新增155宗及150宗確診。有內地媒體指出，武漢清零以來，內地沒有一個城市單日確診過百，可見西安此次疫情相當嚴峻。西安上周四（23日）午夜起封城，嚴格控制出入，平時熙來攘往的西安街頭幾乎無車無人，這個有1300萬人口的城市一夜間儼如死城。

西安市疫情防控指揮部今日公布全市進一步提升防控等級，實行最嚴格的管控措施，全體市民要嚴格按照疫情指揮部要求，除接受核酸檢測外不出門、不聚集。

西安這波疫情由12月4日一班由巴基斯坦飛抵西安咸陽機場的航班引發，該航班累計最少6人確診。這波疫情的首宗本土病例12月9日確診，是一間隔離酒店的一名員工，該酒店正是上述航班旅客的隔離地點。隨後，長安大學有一人於12月4日到過該機場後確診，造成該大學出現傳播鏈，觸發社區感染。

陝西省當局今表示，疾控中心已完成137宗本土病例的基因排序，確定與巴基斯坦輸入病例高度同源。

（搜狐/八點健聞/新浪新聞）