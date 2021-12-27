強制檢測｜24地點納入強制檢測　包括將軍澳廣場韓樂、德福廣場利苑、奧海城Five Guys【附名單】 (08:34)

非本地確診個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月28日或之前接受強制檢測：

．將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店（12月8日至26日曾身處逾兩小時）

．九龍灣展貿徑1號九龍灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司（12月8日至26日曾身處逾一小時）

．將軍澳唐德街1號將軍澳廣場2樓070-072號舖韓樂（12月11日下午3時至5時或12月18日下午2時至4時）

．將軍澳唐明街2號TKO Spot 2樓205A號舖101台式休閒餐廳（12月17日下午6時至7時）

．乘搭任何由德福廣場開出往九龍灣國際展貿中心的免費穿梭巴士的人（12月17日上午9時至10時）

．九龍灣宏照道38號MegaBox12樓23-25號舖Ruby Tuesday（12月10日中午12時至下午2時）

．九龍灣偉業街33號德福廣場1期2樓F2號舖利苑（12月16日中午12時至下午2時）

．赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102，8T005A及8T005號舖麥當勞（12月19日下午1時至4時）

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月28日或之前接受強制檢測：

．大角嘴海庭道18號柏景灣7座（12月8日至26日曾身處逾兩小時）

．大角嘴海泓道1號奧海城3期地下G19-21號舖家上海（12月20日下午6時至9時）

．觀塘康寧道11號冠天閣1樓及2樓大家樂（12月20日下午3時至6時）

．觀塘開源道68號觀塘廣場2樓2-41號舖愛美詩護膚中心（12月20日下午1時至4時）

．北角英皇道238號康澤花園地下B2及B3號舖麥當勞（12月19日下午8時至10時）

．太古太古城道18號太古城中心5樓506號舖翰騰閣（12月19日下午5時至8時）

．大角嘴海庭道18號奧海城2期商場UG01號舖利寶閣（12月11日中午12時至下午3時、12月12日中午12時至下午3時、12月18日中午12時至下午3時或12月19日下午1時至4時）

．太子弼街47號地舖金華冰廳（12月15日中午12時至下午2時）

．大角嘴海庭道18號奧海城2期UG樓UG03號舖Five Guys（12月14日下午4時至6時）

．天后電氣道54號亨環‧天后（12月12日下午6時至9時）

．大角嘴海庭路2號海富商場地下16號舖DC甜品屋（12月10日下午5時至6時）

．大潭水塘道88號陽明山莊17座（12月8日至12月26日曾身處逾兩小時）

．赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（12月16日下午11時至12月17日凌晨零時）

．中環威靈頓街14-24號威靈頓公爵大廈1樓Hair Corner（12月15日下午4時至5時）

．跑馬地景光街21號地下正斗粥麵專家（12月12日下午5時至7時）

．跑馬地藍塘道165號法國國際學校（12月8日至15日曾身處逾兩小時）

其他較早到期的強制檢測公告