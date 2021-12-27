消費券第三期｜八達通1000元消費券下月16日派第二輪　未領者留意12月31日前儲夠消費額【附實用連結】 (08:19)

於2021年7月4日至17日完成消費券電子登記、尚未領1000元的市民，如希望在下月16日的第二輪發放中取得消費券，必須在2021年12月31日或之前累積夠4000元「合資格消費」；若在這天之前未累積夠4000元「合資格消費」，便需再等待下一輪發放期，即要多等一個月。

於2021年7月18日至8月14日完成消費券電子登記及所有書面登記的市民，同樣要留意本月31日這個日期，因他們亦必須在這天或之前累積4000元「合資格消費」，才達標在下月16日取得消費券1000元。

以下為消費券第三期相關的實用連結：

支付寶、拍住賞、微信消費券本月底到期 過後即失效

另外，透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領消費券的市民亦要留意，其所有消費券的使用限期將於本年12月31日屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。

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消費券適用、不適用交易類別