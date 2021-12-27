消費券第三期｜八達通1000元消費券下月16日派第二輪　未領者留意12月31日前儲夠消費額【附實用連結】 (08:19)

八達通第三期消費券1000元，政府已於2021年12月16日起發放第一輪，並將於2022年1月16日作第二輪發放。不少市民因沒為意「合資格消費」未累積夠4000元，以致未能在首輪發放中領取1000元。另外，以書面登記領取消費券或是電子登記的第二批市民，也最快可於下月16日取得消費券1000元。上述市民必須留意以下一個重要日期。
於2021年7月4日至17日完成消費券電子登記、尚未領1000元的市民，如希望在下月16日的第二輪發放中取得消費券，必須在2021年12月31日或之前累積夠4000元「合資格消費」；若在這天之前未累積夠4000元「合資格消費」，便需再等待下一輪發放期，即要多等一個月。
於2021年7月18日至8月14日完成消費券電子登記及所有書面登記的市民，同樣要留意本月31日這個日期，因他們亦必須在這天或之前累積4000元「合資格消費」，才達標在下月16日取得消費券1000元。
以下為消費券第三期相關的實用連結：
3途徑查詢是否達標領券【附八達通網站查閱方法圖示】
未領到八達通1000元消費券？一文了解「合資格消費」【附領取期資訊】
支付寶、拍住賞、微信消費券本月底到期 過後即失效
另外，透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK領消費券的市民亦要留意，其所有消費券的使用限期將於本年12月31日屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。