強制檢測｜海洋公園、國泰城、Apple ifc mall等15地點涉新冠個案納強制檢測【附名單】 (12:50)

政府今（26日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），因應一宗於潛伏期間曾於香港逗留的新型冠狀病毒初步確診輸入個案，將15個地點納入強制檢測。
任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月28日或之前接受強制檢測：
初步確診輸入個案患者曾到訪的地方
‧中環嘉咸街45-53A號嘉利大廈地庫A號舖The Globe（12月11日下午1時至4時，或12月13日下午1時至4時）
‧中環荷里活道54號A地下低層B舖Fresca（12月13日中午12時至下午1時）
‧東涌達東路18-20號東薈城名店倉3樓332號舖正斗粥麵專家（12月12日下午1時至3時）
‧中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓快船廊（12月9日下午6時至8時）
‧香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海殿1樓萬豪貴賓廊（12月8日上午10時至11時）
‧東涌迎康街1號昇薈3座（12月8日至25日逗留逾兩小時）
‧中環金融街8號國際金融中心商場Apple ifc mall（12月9日晚上8時至10時）
‧東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨（12月16日下午2時至3時）
‧大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城（12月18日上午9時至下午2時、12月19日上午5時至6時、12月20日下午3時至4時，或12月22日凌晨3時至4時）
‧大嶼山上長沙海灘海迎灘（12月15日至25日逗留逾兩小時）
‧香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店（12月8日凌晨零時至下午4時）
‧香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園（12月8日中午12時至下午4時）
‧大嶼山愉景灣愉景廣場Discovery Bay Christmas Market（12月12日下午4時至6時）
‧大嶼山愉景灣愉景廣場A座1樓104B號舖Bookazine & Partytime（12月12日下午4時至6時）
‧大嶼山愉景灣大白灣沙灘（12月12日下午4時至6時）
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