強制檢測｜海洋公園、國泰城、Apple ifc mall等15地點涉新冠個案納強制檢測【附名單】 (12:50)

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月28日或之前接受強制檢測：

初步確診輸入個案患者曾到訪的地方

‧中環嘉咸街45-53A號嘉利大廈地庫A號舖The Globe（12月11日下午1時至4時，或12月13日下午1時至4時）

‧中環荷里活道54號A地下低層B舖Fresca（12月13日中午12時至下午1時）

‧東涌達東路18-20號東薈城名店倉3樓332號舖正斗粥麵專家（12月12日下午1時至3時）

‧中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓快船廊（12月9日下午6時至8時）

‧香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海殿1樓萬豪貴賓廊（12月8日上午10時至11時）

‧東涌迎康街1號昇薈3座（12月8日至25日逗留逾兩小時）

‧中環金融街8號國際金融中心商場Apple ifc mall（12月9日晚上8時至10時）

‧東涌逸東街8號逸東商場地下香港街市-逸東邨（12月16日下午2時至3時）

‧大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城（12月18日上午9時至下午2時、12月19日上午5時至6時、12月20日下午3時至4時，或12月22日凌晨3時至4時）

‧大嶼山上長沙海灘海迎灘（12月15日至25日逗留逾兩小時）

‧香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店（12月8日凌晨零時至下午4時）

‧香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園（12月8日中午12時至下午4時）

‧大嶼山愉景灣愉景廣場Discovery Bay Christmas Market（12月12日下午4時至6時）

‧大嶼山愉景灣愉景廣場A座1樓104B號舖Bookazine & Partytime（12月12日下午4時至6時）

‧大嶼山愉景灣大白灣沙灘（12月12日下午4時至6時）

其他較早到期的強制檢測公告

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