英國威廉王子的妻子、劍橋公爵夫人凱特,在平安夜(24日)於英國獨立電視台(ITV)播出的節目當中,彈鋼琴為歌手Tom Walker獻唱的《For Those Who Can't Be Here》伴奏。今次是凱特首次公開彈鋼琴,不少網民大讚她的演出,更有網民稱「連續看了5次」演奏片段。