強制檢測｜海洋公園、體院等37地點涉新冠個案納強制檢測【附名單】 (10:15)

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月28日或之前接受強制檢測：

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

‧紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地庫2樓美國冒險樂園（12月20日下午3時至6時）

‧大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓1樓大埔墟街市（12月16日下午4時至5時）

‧旺角通菜街188號地舖香港冰室（12月14日下午2時至下午5時）

‧大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心（12月10日下午1時至4時）

‧大埔大美督69號A舖地下芭堤雅小廚（12月7日中午12時至下午3時）

‧紅磡黃埔天地聚寶坊（第11期）地庫一芳台灣水果茶（12月20日下午6時至7時）

‧曾乘搭任何由大美督開出往大埔墟站路線號碼20C的小巴（12月22日的上午6時至9時）

‧曾乘搭任何由大埔頭開出往機場博覽館路線號碼E41的龍運巴士（12月22日的上午6時至9時）

‧粉嶺聯捷街2-10號榮輝中心第2座（12月4日至24日逗留逾兩小時）

‧沙田瀝源街6號瀝源廣場1樓5號舖富東閣海鮮酒家（12月7日上午8時至10時）

‧上水馬適路38號皇府會（12月8日下午7時至9時）

‧香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（12月8日下午10時至12月9日上午1時）

‧元朗八鄉河背村392號地下及一樓（12月4日至24日逗留逾兩小時）

‧香港國際機場一號客運大樓5樓抵港層接機大堂（非禁區）5T151號舖太興（12月9日下午3時至5時）

‧九龍灣常悅道21號Eastmark地舖大渣哥茶記（12月8日下午5時至7時）

‧旺角西洋菜南街1A-1K號百寶利商業中心5樓501-506號舖天下糧倉牛肉火鍋專門店（12月6日下午9時至11時）

‧沙田源禾路25號香港體育學院（12月9日至24日逗留逾兩小時）

‧香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090舖can.teen（12月12日中午12時至下午1時）

‧沙田車站圍1號連城廣場14號舖大快活（12月12日上午8時至10時）

‧香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園（12月10日下午4時至11時59分）

‧中環士丹利街20號鴨都喇利大廈8樓AdmiX Hair Styling（12月10日下午4時至5時）

‧火炭坳背灣街57-59號利達工業中心地下3號舖伙食工業（12月10日下午2時至4時）

‧沙田德厚街3號禾輋廣場3樓332號舖漁樂（12月9日下午7時至9時）

‧尖沙嘴諾士佛臺7號地下Downtown Bar & Chill Place To Go（12月8日下午11時至11時59分，或12月9日凌晨零時至上午1時）

‧沙田德厚街3號禾輋廣場2樓216-217號舖譚仔雲南米線（12月8日下午6時至7時）

‧元朗朗屏邨第二期元朗朗屏邨惠州學校（12月8日上午7時至10時）

‧銅鑼灣掃桿埔大球場徑一號奧運大樓1031室中國香港空手道總會（12月7日下午2時至3時）

‧銅鑼灣謝斐道490-498號金利文廣場地下銀龍茶餐廳（12月7日上午4時至7時）

‧銅鑼灣霎東街15號OLIV 18樓Singsing BAR（12月6日下午11時至11時59分）

‧九龍城福佬村道59號地下A舖浜滝（12月6日下午7時至10時）

‧銅鑼灣謝斐道468號百達中心23樓Joy Luck Club（12月4日下午10時至11時）

‧中環些利街2-4號LL Tower UG 及1樓為食龍（12月4日下午8時至10時）

‧銅鑼灣信德街11A號宏信大廈地下鏞華餐廳（12月4日下午1時至2時）

‧大埔大美督村36B號（地下除外）（12月4日至24日逗留逾兩小時）

非本地確診個案曾到訪的地方

‧香港科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼（12月4日至24日逗留逾兩小時）

‧香港科技大學學術大樓LG1樓Can.teen II（12月5日上午11時至中午12時）

‧香港科技大學學術大樓LG7樓（餐廳範圍）（12月4日下午1時至3時）

其他較早到期的強制檢測公告

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