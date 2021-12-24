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冬日美食節｜冬日美食節一連5天會展舉行　一文看盆菜、豚肉燒腩仔等翻熱即食菜式著數情報【多圖‧短片】 (18:03)

一連5天的香港冬日美食節今日（24日）在灣仔會展開鑼，在聖誕新年，不少人會趁假期在家下廚，明報電子平台組精選場中售賣的部分翻熱即食菜式，在家下廚自然更快捷方便。

●珍品李家（位置：3F12，3F14）

金玉滿堂大盆菜（10人份） $3088

金玉滿堂中盆菜（6人份） $2088

金湯花膠雞 $688

●安妮美食（位置：3J33）

即食佛跳牆

2人分量 $480

4人分量 $900

6人分量 $1488

●LaLa香港百貨 （位置：3J29）

即食羊腩煲（2-3人份） $258

即食胡椒豬肚雞煲（2-3人份） $168

●萬潤食品貿易有限公司（位置：3C41）

西班牙杜洛克豚肉燒腩仔（熟） $78

西班牙杜洛克豚肉燒肋骨（熟） $78

西班牙杜洛克豚肉叉燒（熟） $78

●萬順昌企業有限公司（位置：3F19）

加熱即食花膠   每包$58

●薈一會（位置：3G27）

氣炸威靈頓牛柳 $100

即食餸包 $100/3包

冬日美食節資料

日期：12月24日至28日

時間：12月24日至27日 上午10時至晚上8時；12月28日 上午10時至晚上7時

地點：香港會議展覽中心3號館

票價：20元（3歲或以下小童及65歲或以上者免費入場）

網址：food-expo.com.hk

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