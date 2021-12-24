冬日美食節｜冬日美食節一連5天會展舉行　一文看盆菜、豚肉燒腩仔等翻熱即食菜式著數情報【多圖‧短片】 (18:03)

一連5天的香港冬日美食節今日（24日）在灣仔會展開鑼，在聖誕新年，不少人會趁假期在家下廚，明報電子平台組精選場中售賣的部分翻熱即食菜式，在家下廚自然更快捷方便。
●珍品李家（位置：3F12，3F14）
金玉滿堂大盆菜（10人份） $3088
金玉滿堂中盆菜（6人份） $2088
金湯花膠雞 $688
●安妮美食（位置：3J33）
即食佛跳牆
2人分量 $480
4人分量 $900
6人分量 $1488
●LaLa香港百貨 （位置：3J29）
即食羊腩煲（2-3人份） $258
即食胡椒豬肚雞煲（2-3人份） $168
●萬潤食品貿易有限公司（位置：3C41）
西班牙杜洛克豚肉燒腩仔（熟） $78
西班牙杜洛克豚肉燒肋骨（熟） $78
西班牙杜洛克豚肉叉燒（熟） $78
●萬順昌企業有限公司（位置：3F19）
加熱即食花膠 每包$58
●薈一會（位置：3G27）
氣炸威靈頓牛柳 $100
即食餸包 $100/3包
冬日美食節資料
日期：12月24日至28日
時間：12月24日至27日 上午10時至晚上8時；12月28日 上午10時至晚上7時
地點：香港會議展覽中心3號館
票價：20元（3歲或以下小童及65歲或以上者免費入場）