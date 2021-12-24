新冠肺炎｜疑帶Omicron初步確診機場工　23地點及行蹤納強制檢測【附名單】 (09:52)

涉及變種病毒株的初步確診個案曾到訪地方

任何人於以下時間曾身處下列地方，須於12月25日或之前接受強制檢測：

‧屯門屯門鄉事會路2A號愛定商場S區1樓S-126至S-127號舖香港達人（12月17日、20日、21日上午8時至10時）

‧油麻地砵蘭街46-48號地下皇牌冰廳（12月20日下午3時至5時）

‧屯門湖翠路2號美樂花園商場地下76號舖香港味道（12月16日上午10時至中午12時）

‧荃灣沙嘴道294號地下莎樂美餐廳（12月14日下午7時至9時）

‧油麻地新填地街188號地下永星冰室（12月3日、14日下午2時至4時）

‧屯門湖翠路2號美樂花園商場地下43及57號舖經典冰室（12月7日、14日上午10時至下午1時）

‧屯門湖康街2號一樓醫院管理局屯門湖康診所普通科門診診所（12月13日上午8時至下午1時）

‧屯門湖翠路168-236號海趣坊65號舖大快活（12月2日、10日上午9時至11時）

‧屯門湖翠路168-236號海趣坊40-44號舖稻香（12月3日下午8時至11時59分）

‧屯門湖翠路2號美樂花園68號地舖滋味餐廳小廚（12月5日、9日、11日、15日或18日上午10時至中午12時）

‧屯門湖翠路2號美樂花園商場地下67號舖金水稻餐廳（12月6日上午9時至中午12時）

‧屯門三聖街6號三聖商場2樓2B舖青山灣漁港（12月8日上午11時至下午1時）

‧屯門屯門市廣場一期3樓3206舖元氣壽司高速線（12月9日下午8時至11時）

‧油麻地窩打老道13號地舖三洋美食（12月9日下午2時至3時）

‧香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（南）機場社區檢測中心臨時延伸部分（12月22日下午1時至2時）

‧香港國際機場中場客運廊（12月1日至23日逗留逾一小時）

‧香港國際機場一號客運大樓3T105室（12月1日至23日任何一日的中午12時至下午2時）

‧屯門青松觀路23號屯門醫院放射治療大樓地下低層屯門醫院臨牀腫瘤科（12月17日上午8時至上午10時，或12月20日上午8時至下午1時）

‧乘搭由屯門市中心開出往機場（地面運輸中心）路線號碼E33的龍運巴士（12月1日至22日任何一日的上午11時至下午1時）

‧乘搭由機場（地面運輸中心）開出往屯門市中心路線號碼E33的龍運巴士（12月1日至22日任何一日的下午11時至11時59分，或12月2日至23日任何一日的凌晨零時至1時）

‧乘搭由東涌站開出往機場（客運大樓）（循環線）路線號碼S56的城巴（12月20日下午1時至3時）

‧油麻地油麻地果欄（12月20日下午2時至4時）

‧屯門青松觀路23號屯門醫院主座大樓地下藥劑部（12月20日上午10時至下午1時）

其他較早到期的強制檢測公告

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