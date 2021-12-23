聖誕好去處一覽　港九新界巨型聖誕樹、聖誕市集、卡通佈置打卡 (13:25)

聖誕節及新年假期去邊好？明報電子平台組整理港九新界各區巨型聖誕樹、聖誕市集、卡通動畫人物等打卡熱點，大家不妨參考。
港島
中環大館 玩轉大館馬戲季+巨型聖誕樹 [詳情]
中環IFC x 東方快車 [短片‧詳情]
灣仔利東街10米高的巨型聖誕樹＋迪士尼公主燈飾 [詳情]
灣仔HarbourChill海濱休閒站聖誕樹 [短片‧詳情]
銅鑼灣希慎廣場 x 蜘蛛俠 [詳情]
皇室堡、銅鑼灣地帶、東角LAFORET x 櫻桃小丸子 [詳情]
銅鑼灣時代廣場 x 畢奇Pucky：50棵金色發光聖誕樹+7米高木製聖誕樹 [詳情]
利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置 [詳情]
太古城中心 x《怪獸公司》聖誕裝置 [詳情]
香港仔中心 x P助及粉紅兔兔 [詳情]
西寶城 x Jelly Belly [詳情]
赤柱廣場聖誕市集 [詳情]
海洋公園聖誕小鎮 [詳情]
九龍
西九海濱聖誕小鎮+20米巨型聖誕樹 [短片‧詳情]
尖沙嘴海濱K11 MUSEA Promenade 13米高聖誕樹 [詳情]
尖沙嘴K11 MUSEA聖誕節村 [詳情]
尖沙嘴海運大廈露天廣場 聖誕客運站 [詳情]
尖沙嘴The ONE x《鬼滅之刃》無限列車 [詳情]
尖沙嘴海港城 x 史諾比之旅 [短片‧詳情]
奧海城 x Disney Classics Library [詳情]
旺角MOKO新世紀廣場 x Miffy+北歐精品市集 [詳情]
旺角THE FOREST北歐市集 [詳情]
大角嘴利奧坊 佛系聖誕市集 [詳情]
黃埔天地 x Corocorokuririn [詳情]
鑽石山荷里活廣場 x Kakao Friends [詳情]
新界
荃灣海濱 x 癲噹聖誕樹＋癲噹＋小襪兔＋阿讚貓 [詳情]
Citywalk荃新天地 小白許願樹＋360度冰雪奇景體驗 [詳情]
荃灣如心廣場 芬蘭傳統市集 [詳情]
葵芳新都會廣場 勞蘇光影聖誕樹＋聖誕草莓熊世界 [短片‧詳情]
葵興life@KCC 聖誕童話市集 [詳情]
昂坪360 x Venchi朱古力聖誕嘉年華 [詳情]
香港迪士尼樂園 A Disney Christmas [短片‧詳情]
東薈城名店倉 巨型聖誕樹音樂盒 [詳情]
愉景灣聖誕樹＋Monchhichi溜冰場 [詳情]
元朗YOHO MALL 玻璃聖誕樹+15米長星光許願長廊 [詳情]
屯門市廣場 迪士尼奇妙飄雪聖誕 夢想城堡＋許願區＋攤位遊戲 [詳情]
大埔新達廣場 聖誕藝作市集 [詳情]
沙田新城市廣場 歐陸聖誕甜蜜嘉年華 [詳情]
馬鞍山新港城中心 x 海賊王 [短片‧詳情]
馬鞍山廣場 x Sanrio男團 [詳情]
將軍澳翩滙坊 歐陸聖誕市集 [詳情]
將軍澳MCP新都城中心 x 蠟筆小新 x Chocolate Rain [短片‧詳情]
將軍澳廣場 回收玻璃樽聖誕樹 [詳情]
將軍澳東港城 x Tomica Disney Motors x 迪士尼公主水晶車 [詳情]
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