強制檢測｜國泰城、麥花臣流動採樣站等11地點及交通工具　涉確診個案再強檢【附名單】 (20:23)

政府今晚（22日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將早前曾強制檢測、一宗新型冠狀病毒輸入個案患者曾到訪的11個指明地方，或曾乘搭的公共交通工具，再次納入強制檢測。
屬再次檢測的指明地方
任何人於以下時間曾身處下列地方，須於12月24日或之前接受強制檢測：
．旺角豉油街50號富達大廈1樓A號舖及2樓6號單位連平台大家樂（12月10日下午12時30分至下午1時30分）
．油麻地彌敦道498-500號地舖紅茶（12月9日下午2時至下午3時）
．大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城（11月26日至12月16日逗留超過一小時）
．旺角洗衣街59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）（12月15日下午7時至下午8時）
．由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼S64的龍運巴士（12月4日下午3時至下午4時或12月11日下午3時至下午4時）
．油麻地東方街9號地下生記粥麵（12月15日下午2時至下午3時）
．旺角登打士街56號家樂坊地庫B01號舖星巴克咖啡（12月2日下午3時至下午5時）
．尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓city'super（12月3日下午6時至下午9時）
．油麻地碧街50及52號地下OK便利店（12月10日下午4時至下午5時）
．油麻地彌敦道494-496號晉利商業大廈地下萬寧（12月10日下午7時至下午8時）
．旺角廣華街1號仁安大廈地下6號舖惠康（12月15日下午7時至下午9時）
新冠肺炎 相關報道：
醫管局員工新冠病毒檢測收緊至每3日一次 明年2月中跟隨政府推疫苗氣泡涵蓋醫院診所
港增7輸入確診均帶變種 一人屬「二次感染」 Omicron增7宗累計34人感染