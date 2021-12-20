立法會選舉｜立法會90議員當選名單一覽 (11:57)

2021年立法會選舉結束，全部90名議員當選名單如下：
●地方選區（共20席）
梁熙、吳秋北、葉劉淑儀、陳學鋒、李世榮、林素蔚、周浩鼎、田北辰、陳恒鑌、陳穎欣、李梓敬、陳克勤、張欣宇、劉國勳、梁文廣、鄭泳舜、李慧琼、楊永杰、鄧家彪、顏汶羽 【地區直選當選名單一覽 李慧琼成票后】
●功能界別（共30席）
劉業強、霍啟剛、陳振英、李惟宏、姚柏良、邱達根、林健鋒、廖長江、嚴剛、梁君彥、吳永嘉、陳祖恒、易志明、朱國強、張宇人、陳健波、林哲玄、謝偉銓、何俊賢、林新強、狄志遠、龍漢標、黃英豪、邵家輝、黃俊碩、盧偉國、梁子穎、周小松、郭偉强、陳勇【功能界別當選名單一覽 鍾國斌張華峰連任失敗】
●選委會界別（共40席）
梁美芬、張國鈞、鄧飛、陳曼琪、麥美娟、葛珮帆、容海恩、李浩然、黃元山、陳仲尼、陳凱欣、簡慧敏、陳家珮、謝偉俊、何君堯、譚岳衡、吳傑莊、陳紹雄、黎棟國、馬逢國、劉智鵬、陳沛良、黃國、林琳、陸頌雄、陳月明、梁毓偉、林順潮、洪雯、孫東、郭玲麗、管浩鳴、周文港、李鎮強、陸瀚民、江玉歡、林筱魯、蘇長荣、林振昇、林智遠 【選委會界別當選名單一覽 梁美芬成票后】
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立法會選舉 投票率：
地區直選‧投票率｜全日累計投票率約30.2% 約135萬人投票
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