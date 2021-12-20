天氣｜天文台：今晚及明早雨勢較頻密　料下周一跌至12度 (16:54)

展望隨後兩三日仍有一兩陣雨，氣溫逐漸回升。聖誕日北風增強，下周初天氣顯著轉冷，天文台預料下周一（27日）跌至12度。

【13:45】本港地區今日下午及今晚天氣預測多雲，間中有雨。稍後雨勢較為頻密。吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風，海面有湧浪。展望明日多雲有雨及清涼，初時風勢頗大，稍後雨勢減弱。本周中期仍有一兩陣雨，氣溫逐漸回升。

【11:26】天文台於今早11時20分發出一號戒備信號。【一號戒備信號料今日大部分時間維持】

【08:54】天文台今早8時45分發出特別天氣提示，表示熱帶氣旋雷伊已於今早進入香港800公里範圍內。按照現時預測，雷伊會靠近廣東沿岸地區，天文台會在今日中午前發出熱帶氣旋警告信號。天文台又稱，雷伊會逐漸減弱，預料本港離岸及高地會間中吹強風；與雷伊相關的雨帶會在今明兩日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。天文台會密切監察其動向。

【07:30】本港地區今日天氣預測：多雲。間中有雨。最高氣溫約19℃。稍後雨勢較為頻密，天氣清涼。吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。展望周二多雲有雨及清涼，風勢頗大，稍後雨勢減弱。本周中期仍有一兩陣雨。上午6時，颱風雷伊集結在西沙以西約190公里，預料向北或東北偏北移動，時速約18公里，橫過南海中部並逐漸減弱。

【04:00】本港今日繼續受東北季候風影響。此外，位於南海中部的熱帶氣旋雷伊正向偏北方向移動並逐漸減弱，靠近廣東沿岸。視乎雷伊的強度及路徑變化，天文台會於今日日間考慮是否需要發出熱帶氣旋警告信號。預料雷伊相關雨帶會於今明兩日為南海北部及廣東沿岸帶來有雨天氣。

本港地區今日天氣預測：多雲。間中有雨，稍後雨勢較為頻密。天氣清涼，氣溫介乎15-19℃。吹清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。

上午2時，雷伊集結在西沙之西南偏西約230公里，預料初時向北移動，稍後轉向東北偏北移動，時速約18公里，橫過南海中部並逐漸減弱。

（天文台）

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