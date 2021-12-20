強制檢測｜13地點納強制檢測　包括朗豪坊美食廣場、大埔墟熟食中心【附名單】 (00:18)

於新冠病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月21日或之前接受強制檢測：

．青衣青衣路1號藍澄灣1座（11月27日至12月19日逾兩小時）

．大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090號舖can.teen（12月7日下午3時至8時）

．旺角亞皆老街8號朗豪坊商場4樓美食廣場（12月2日下午8時至9時）

．大埔大埔頭230A號太湖山莊18A座（11月28日至12月19日逾兩小時）

．大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（12月16日上午9時至10時）

．沙田大埔公路沙田段6001號香港賽馬會沙田會所二樓銀袋咖啡室（12月15日下午8時至10時）

．大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心（11月30日中午12時至下午2時、12月3日下午1時至3時、12月8日中午12時至下午2時、12月13日下午1時至3時或12月15日中午12時至下午1時）

．大埔寶鄉街46-52號美雲樓地下A舖廣成麵家（11月29日下午1時至3時、12月2日下午1時至2時、12月4日中午12時至下午1時、12月6日中午12時至下午1時、12月11日下午2時至3時、12月12日中午12時至下午1時、12月13日下午1時至2時或12月14日下午1時至4時）

．沙田大埔公路沙田段6001號香港賽馬會沙田會所三樓凱旋廳（12月2日下午6時至11時或12月13日下午6時至11時）

．大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓地下至二樓大埔墟街市（11月29日下午2時至3時、12月3日下午2時至3時或12月12日中午12時至下午2時）

．旺角彌敦道700號21樓2102-2107室康橋醫學（12月6日下午1時至6時）

．尖沙嘴麼地道68號帝國中心地下高層UG43號舖韓珍（12月3日下午5時至8時）

．大埔寶湖道3號地下寶湖道街市（11月30日下午1時至2時）

其他較早到期的強制檢測公告