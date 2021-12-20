強制檢測｜13地點納強制檢測　包括朗豪坊美食廣場、大埔墟熟食中心【附名單】 (00:18)

政府昨晚（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將13個涉及兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的新型冠狀病毒初步確診輸入個案地點，納入強制檢測。
於新冠病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪地方
任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月21日或之前接受強制檢測：
．青衣青衣路1號藍澄灣1座（11月27日至12月19日逾兩小時）
．大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090號舖can.teen（12月7日下午3時至8時）
．旺角亞皆老街8號朗豪坊商場4樓美食廣場（12月2日下午8時至9時）
．大埔大埔頭230A號太湖山莊18A座（11月28日至12月19日逾兩小時）
．大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（12月16日上午9時至10時）
．沙田大埔公路沙田段6001號香港賽馬會沙田會所二樓銀袋咖啡室（12月15日下午8時至10時）
．大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓2樓大埔墟熟食中心（11月30日中午12時至下午2時、12月3日下午1時至3時、12月8日中午12時至下午2時、12月13日下午1時至3時或12月15日中午12時至下午1時）
．大埔寶鄉街46-52號美雲樓地下A舖廣成麵家（11月29日下午1時至3時、12月2日下午1時至2時、12月4日中午12時至下午1時、12月6日中午12時至下午1時、12月11日下午2時至3時、12月12日中午12時至下午1時、12月13日下午1時至2時或12月14日下午1時至4時）
．沙田大埔公路沙田段6001號香港賽馬會沙田會所三樓凱旋廳（12月2日下午6時至11時或12月13日下午6時至11時）
．大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓地下至二樓大埔墟街市（11月29日下午2時至3時、12月3日下午2時至3時或12月12日中午12時至下午2時）
．旺角彌敦道700號21樓2102-2107室康橋醫學（12月6日下午1時至6時）
．尖沙嘴麼地道68號帝國中心地下高層UG43號舖韓珍（12月3日下午5時至8時）
．大埔寶湖道3號地下寶湖道街市（11月30日下午1時至2時）