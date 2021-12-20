聖誕｜教你4招交換禮物不失環保　消委會籲減少節日浪費 (08:36)

「環保」交換禮物貼士

．為親友捐款予慈善機構作為禮物

．禮物以現金為主

．送贈具實用性、確保收禮人合用的物品

．交換二手物品

消委會減少節日浪費貼士

．選購較優質耐用的聖誕燈飾及裝飾品，來年可重用

．買聖誕禮物時減少包裝，或用環保袋盛載禮物

．以電子賀卡、短訊、微信、手機通訊，如WhatsApp Stickers送上聖誕祝賀

．聖誕派對預備適當食物分量，鼓勵參與者自備餐盒，方便將派對剩餘的食物帶回家或捐贈慈善團體

．若收到不合用的聖誕禮物，可考慮捐予救世軍（物資回收點連結）

．近年本港多了採用真樹作聖誕樹，但真樹需大量砍伐，由外國入口、運輸再加上各種包裝，也增加碳排放，故購買真樹前三思，以免造成更大浪費，丟棄時亦為堆填區造成壓力

去年新型冠狀病毒疫情下，人人保持社交距離，大家或會意識到，簡單如與親友見面，在疫情下是如此艱難。今年聖誕疫情緩和，也許珍惜與親友相聚的時間，比聖誕派對交換了什麼禮物更重要。

文：謝美琳

聖誕飲食貼士：

自製4道菜有「營」聖誕大餐 紅莓汁伴燒火雞配西蘭花、生果班戟

自助餐先吃低卡低脂食物 中式甜品熱量較芝士餅低 檸水代果汁

聖誕好去處：

巨型聖誕樹燈飾璀璨 西九海濱、利東街、迪士尼各有特色

更多好去處：bit.ly/30RAfvb

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm