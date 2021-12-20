聖誕｜教你4招交換禮物不失環保　消委會籲減少節日浪費 (08:36)

本港新型冠狀病毒疫情稍緩，今年聖誕氣氛比往年濃厚，不少公司、學校以及親友之間也復辦聖誕派對，或交換禮物活動等。近日不少網民都在回顧聖誕節交換禮物時收過最沒用的東西，不但造成浪費，亦失去送禮物的原意。明報電子平台組提供一些「環保」交換禮物貼士，並整理了消委會「環保過節」的資訊，大家不妨參考。
「環保」交換禮物貼士
．為親友捐款予慈善機構作為禮物
．禮物以現金為主
．送贈具實用性、確保收禮人合用的物品
．交換二手物品
消委會減少節日浪費貼士
．選購較優質耐用的聖誕燈飾及裝飾品，來年可重用
．買聖誕禮物時減少包裝，或用環保袋盛載禮物
．以電子賀卡、短訊、微信、手機通訊，如WhatsApp Stickers送上聖誕祝賀
．聖誕派對預備適當食物分量，鼓勵參與者自備餐盒，方便將派對剩餘的食物帶回家或捐贈慈善團體
．若收到不合用的聖誕禮物，可考慮捐予救世軍（物資回收點連結）
．近年本港多了採用真樹作聖誕樹，但真樹需大量砍伐，由外國入口、運輸再加上各種包裝，也增加碳排放，故購買真樹前三思，以免造成更大浪費，丟棄時亦為堆填區造成壓力
去年新型冠狀病毒疫情下，人人保持社交距離，大家或會意識到，簡單如與親友見面，在疫情下是如此艱難。今年聖誕疫情緩和，也許珍惜與親友相聚的時間，比聖誕派對交換了什麼禮物更重要。
文：謝美琳
聖誕飲食貼士：
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聖誕好去處：
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