立法會選舉｜市民盼立法會「做到香港人需要嘅嘢」　免費乘車去新界行山【短片】 (15:05)

65歲張先生表示投票過程順利，工作人員有指示「好清楚」，他稱較早時間不太多人，關愛隊和普通隊伍人流差不多。張先生希望新一屆立法會「做到香港人需要嘅嘢」，例如房屋問題，他又稱，今日免費搭車會周圍去，如去新界行山。

60多歲簡女士亦表示投票過程順利，她無排關愛隊，稱氣氛「幾好，平和」，票站人流暫時不多。她盼望今屆立法會幫到市民，例如在民生、老人褔利方面。對於港鐵、巴士及電車今日免費乘搭，她表示「老人家返屋企休息」。

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