立法會選舉｜市民盼立法會「做到香港人需要嘅嘢」　免費乘車去新界行山【短片】 (15:05)

立法會選舉今日（19日）舉行，今早在九龍橫頭磡聖博德學校票站人流不多，站外有工作人員指示市民入內投票。89歲羅先生稱投票過程正常順利，無遇到困難或不懂的地方。他表示政府號召市民投票，人人都是公民，（投票）是應該做的責任。問到對今屆立法會有什麼期望，他希望明天更好，「個個有嘢做，個個有錢賺」。羅先生本身是退休人士，平日有兩元乘車優惠，今日免費搭車更輕鬆，早上在大埔飲茶後回來投票，笑稱「香港有幾何可以免費搭車」。
65歲張先生表示投票過程順利，工作人員有指示「好清楚」，他稱較早時間不太多人，關愛隊和普通隊伍人流差不多。張先生希望新一屆立法會「做到香港人需要嘅嘢」，例如房屋問題，他又稱，今日免費搭車會周圍去，如去新界行山。
60多歲簡女士亦表示投票過程順利，她無排關愛隊，稱氣氛「幾好，平和」，票站人流暫時不多。她盼望今屆立法會幫到市民，例如在民生、老人褔利方面。對於港鐵、巴士及電車今日免費乘搭，她表示「老人家返屋企休息」。
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