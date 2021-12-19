立法會選舉．投票須知｜票站開放至晚上10時半　選票正面向下入票箱毋須對摺【附投票程序短片連結】 (08:30)

投票須知

．投票時間︰上午8時30分至晚上10時30分

．帶身分證：若選民遺失身分證，可提供「警署報失紙」，連同有效護照或相類旅行證件的正本領取選票；回鄉卡及長者卡不可領取選票

．地區直選投票程序：大部分投票站使用電子選民登記冊系統發出選票，選民在櫃枱出示身分證，按工作人員指示拉開口罩後，工作人員會用平板電腦的鏡頭掃描選民的身分證，然後發出選票。選民須用投票站提供的印章，在投票間於所選擇的候選人對應的圓圈內蓋上「剔」號，然後將選票正面向下，放入藍色投票箱，不用對摺

．票箱顏色：地區直選藍色、功能界別紅色、選委會界別白色

．關愛隊伍：年滿70歲或以上長者、孕婦及因身體狀況難以長時間站立可使用

．入票站投票毋須掃「安心出行」：仍須遵守社交距離、佩戴口罩及不能互相溝通等要求

．票站內被禁止行為：不准使用手機、不准拍攝錄影或錄音、不可向他人透露投票意向

功能界別、選舉委員會界別、正接受強制檢疫以及身處內地本港居民投票程序可參考政府新聞稿或立法會選舉網站。

投票程序短片

2021年立法會選舉 相關連結：

立法會選舉2021專輯：bit.ly/3doAWit

立法會選舉各界別候選人名單