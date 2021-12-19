天氣｜天文台：今晚多雲　明日間中有雨 (17:36)

超強颱風雷伊已減弱為強颱風。下午4時，雷伊集結在西沙之西南約350公里，預料向北移動，時速約18公里，橫過南海中部並逐漸減弱。

【14:35】本港地區下午大致多雲，天氣乾燥，短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東北風，離岸及高地間中吹強風。展望周一、周二多雲有雨，風勢頗大，早上清涼。本周中期仍有一兩陣雨。

中午12時，超強颱風雷伊集結在西沙之西南偏南約370公里，預料向北移動，時速約18公里，進入南海中部並逐漸減弱。

【08:37】上午8時30分，天文台錄得氣溫16.4度，相對濕度52%。

東北季候風正為華南沿岸帶來清涼及乾燥的天氣。

位於南海南部的熱帶氣旋雷伊正向西北方向移動，雷伊會在今日稍後轉向偏北方向移動並逐漸減弱，預料在周一進入香港800公里範圍。雷伊的相關雨帶會在本周初至中期為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。雷伊靠近南海北部時的強度及路徑仍存在變數，天文台提醒市民留意本周初至中期天氣變化。

在上午8時，超強颱風雷伊集結在西沙之西南偏南約440公里，預料初時向西北移動，時速約18公里，橫過南海南部，稍後轉向偏北移動，進入南海中部。

本港地區今日天氣預測大致多雲，天氣乾燥。日間部分時間有陽光，最高氣溫約19度。吹和緩至清勁北至東北風，離岸及高地間中吹強風。展望周一周二多雲有雨，風勢頗大，早上清涼。本周中期仍有一兩陣雨。